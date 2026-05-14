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Baturina ComoGetty
Leonardo Gualano

Probabili formazioni Como-Parma: chi gioca titolare e le ultime su Baturina, Nico Paz, Elphege e Pellegrino

Serie A
Como vs Parma Calcio 1913
Como
Parma Calcio 1913

Il Como ospita il Parma nel penultimo turno di Serie A: tutto sulle formazioni del match.

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Reduce da tre risultati utili consecutivi che gli hanno consentito di rilanciarsi nella corsa che conduce da una qualificazione alla prossima Champions League, il Como si congeda per questa stagione dal Sinigaglia ospitando il Parma.

Una sfida, quella valida per il 37° turno di campionato, che vedrà opposte squadre con obiettivi molto diversi. Se infatti i lariani andranno a caccia dei punti che possano consentire loro di avvicinarsi al quarto posto, i ducali, che nell'ultima uscita sono stati incredibilmente battuti dalla Roma in pieno recupero (goal decisivo di Malen su rigore al 101'), sono già certi da tempo della salvezza e dunque non hanno potenzialmente più nulla da chiedere al torneo.

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Como-Parma.

  • PROBABILE FORMAZIONE COMO

    Fabregas schiera come di consueto la sua squadra con un 4-2-3-1 nel quale Diego Carlos e Kempf dovrebbero andare a comporre la coppia centrale di difesa. Smolcic in vantaggio su Van Der Brempt per una maglia a destra, mentre Da Cunha e Sergi Roberto si contenderanno un posto in mediana. A guidare l'attacco sarà Douvikas.

    COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Kempf, Alberto Moreno; Da Cunha, Perrone; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas.

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  • PROBABILE FORMAZIONE PARMA

    Oltre ai vari infortunati, Cuesta non potrà contare nemmeno sullo squalificato Britschgi. Uno tra Valenti e Ndiaye andrà a completare il terzetto di difesa con Troilo e Circati, mentre in mediana Nicolussi-Caviglia è in vantaggio nel ballottaggio con Sorensen. In attacco, al fianco di Pellegrino, ci sarà uno tra Elphege e Strefezza.

    PARMA (3-5-2): Suzuki; Troilo, Circati, Valenti; Delprato, Ordonez, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Elphege, Pellegrino. All. Cuesta.


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  • INDISPONIBILI COMO

    SQUALIFICATI

    Nessuno

    INFORTUNATI

    Addai

    Valle

  • INDISPONIBILI PARMA

    SQUALIFICATI

    Britschgi

    INFORTUNATI

    Bernabé

    Cremaschi

    Frigna

    Ondrejka

    Oristanio

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