Probabili formazioni Como-Parma: chi gioca titolare e le ultime su Baturina, Nico Paz, Elphege e Pellegrino

Oltre ai vari infortunati, Cuesta non potrà contare nemmeno sullo squalificato Britschgi. Uno tra Valenti e Ndiaye andrà a completare il terzetto di difesa con Troilo e Circati, mentre in mediana Nicolussi-Caviglia è in vantaggio nel ballottaggio con Sorensen. In attacco, al fianco di Pellegrino, ci sarà uno tra Elphege e Strefezza.

PARMA (3-5-2): Suzuki; Troilo, Circati, Valenti; Delprato, Ordonez, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Elphege, Pellegrino. All. Cuesta.



