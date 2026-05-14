Probabili formazioni Como-Parma: chi gioca titolare e le ultime su Baturina, Nico Paz, Elphege e Pellegrino

Reduce da tre risultati utili consecutivi che gli hanno consentito di rilanciarsi nella corsa che conduce da una qualificazione alla prossima Champions League, il Como si congeda per questa stagione dal Sinigaglia ospitando il Parma.
Una sfida, quella valida per il 37° turno di campionato, che vedrà opposte squadre con obiettivi molto diversi. Se infatti i lariani andranno a caccia dei punti che possano consentire loro di avvicinarsi al quarto posto, i ducali, che nell'ultima uscita sono stati incredibilmente battuti dalla Roma in pieno recupero (goal decisivo di Malen su rigore al 101'), sono già certi da tempo della salvezza e dunque non hanno potenzialmente più nulla da chiedere al torneo.
In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Como-Parma.