Probabili formazioni Atalanta-Genoa: chi gioca titolare e le ultime su Ederson, Zalewski, Scamacca, Raspadori e Colombo

Atalanta-Genoa è una delle tre partite, valide per la trentaquattresima giornata, in programma nel sabato di Serie A. Il match, che si disputerà al Gewiss Stadium, inizierà alle 20.45.





Due squadre che sono reduci nel complesso da momenti diversi; l'Atalanta non ha reagito all'eliminazione in Coppa Italia e ha perso contro il Cagliari nell'ultimo turno, dicendo così probabilmente addio alle speranze di qualificarsi in Champions e allontanandosi anche dall'Europa League.





Il Genoa invece ha blindato la salvezza con gli ultimi risultati positivi e la sconfitta contro il Como non compromette quindi il raggiungimento dell'obiettivo. Di seguito le scelte di Daniele De Rossi e Raffaele Palladino.