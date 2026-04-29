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Atalanta BC v Udinese Calcio - Serie AGetty Images Sport
Andrea Ajello

Probabili formazioni Atalanta-Genoa: chi gioca titolare e le ultime su Ederson, Zalewski, Scamacca, Raspadori e Colombo

Serie A
Atalanta vs Genoa
Atalanta
Genoa

L'Atalanta per le ultime chance di qualificarsi in Europa, il Genoa per assicurarsi ancora di più la salvezza.

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Atalanta-Genoa è una delle tre partite, valide per la trentaquattresima giornata, in programma nel sabato di Serie A. Il match, che si disputerà al Gewiss Stadium, inizierà alle 20.45.


Due squadre che sono reduci nel complesso da momenti diversi; l'Atalanta non ha reagito all'eliminazione in Coppa Italia e ha perso contro il Cagliari nell'ultimo turno, dicendo così probabilmente addio alle speranze di qualificarsi in Champions e allontanandosi anche dall'Europa League.


Il Genoa invece ha blindato la salvezza con gli ultimi risultati positivi e la sconfitta contro il Como non compromette quindi il raggiungimento dell'obiettivo. Di seguito le scelte di Daniele De Rossi e Raffaele Palladino.

  • PROBABILE FORMAZIONE ATALANTA

    I dubbi di Palladino sono soprattutto davanti. Dopo la doppietta, Scamacca è in vantaggio su Krstovic per partire titolare; dietro di lui, oltre a De Ketelaere, potrebbe spuntarla Zalewski. Tornerà dal primo minuto Ederson, al suo fianco l'irrinunciabile De Roon.


    Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. All. Palladino.

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  • PROBABILE FORMAZIONE GENOA

    Ballottaggio in porta tra Leali e Bijlow mentre la difesa non viene toccata da De Rossi. Messias spera in un posto ma può spuntarla Amorim in mezzo. In attacco, Ekhator avanti rispetto a Colombo.


    Genoa (3-5-2): Leali; Marcandelli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Amorim, Malinovsky Ellerston; Ekhator, Vitinha. All. De Rossi.

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  • INDISPONIBILI ATALANTA

    Infortunati: Bernasconi, Rossi

    Squalificati: nessuno

  • INDISPONIBILI GENOA

    Infortunati: Siegrist, Norton-Cuffy, Ekuban, Baldanzi

    Squalificati: nessuno

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