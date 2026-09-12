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Alla quarta giornata di Serie A arriva il primo intervento del VAR.
La revisione è avvenuta durante l'anticipo del sabato pomeriggio tra Genoa e Frosinone per un tocco di mano in area.
L'arbitro, richiamato davanti al monitor, ha corretto la decisione di campo assegnando un calcio di rigore.