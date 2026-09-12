Prima revisione al VAR in Serie A durante Genoa-Frosinone: arbitro richiamato per un rigore, Colombo lo calcia fuori Serie A Genoa vs Frosinone Genoa Frosinone

L'arbitro è stato richiamato nel finale del primo tempo per un tocco di mano in area del Frosinone e concede il rigore. Lorenzo Colombo ha l'occasione di pareggiare, spiazza Palmisani dal dischetto ma calcia fuori.

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