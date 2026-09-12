Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Genoa CFC v Frosinone Calcio - Serie AGetty Images Sport
Lelio Donato

Prima revisione al VAR in Serie A durante Genoa-Frosinone: arbitro richiamato per un rigore, Colombo lo calcia fuori

Serie A
Genoa vs Frosinone
Genoa
Frosinone

L'arbitro è stato richiamato nel finale del primo tempo per un tocco di mano in area del Frosinone e concede il rigore. Lorenzo Colombo ha l'occasione di pareggiare, spiazza Palmisani dal dischetto ma calcia fuori.

Pubblicità
50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €

Alla quarta giornata di Serie A arriva il primo intervento del VAR.

La revisione è avvenuta durante l'anticipo del sabato pomeriggio tra Genoa e Frosinone per un tocco di mano in area.

L'arbitro, richiamato davanti al monitor, ha corretto la decisione di campo assegnando un calcio di rigore.

  • IL PRIMO INTERVENTO DEL VAR

    L'arbitro Rapuano è stato richiamato dal VAR per un tocco di mano in area di rigore.

    Dopo aver rivisto l'episodio davanti al monitor, il direttore di gara ha corretto la decisione di campo ritenendo falloso l'intervento di Cittadini che ha toccato col braccio largo un tiro diretto verso la porta.

    • Pubblicità

  • NESSUN ANNUNCIO: GUASTO TECNICO

    A differenza di quanto accade ormai da qualche tempo, Rapuano non ha spiegato la sua decisione ai tifosi presenti sugli spalti.

    Il motivo sta in un guasto tecnico al microfono dell'arbitro che aveva causato anche un leggero ritardo sul fischio d'inizio di Genoa-Frosinone.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • COLOMBO SBAGLIA IL PRIMO RIGORE DEL CAMPIONATO

    Quello assegnato col primo intervento del VAR è stato anche il primo rigore di tutto il campionato.

    Sul dischetto si è presentato Lorenzo Colombo. L'attaccante del Genoa ha spiazzato Palmisani, ma ha aperto troppo il piatto calciando clamorosamente a lato.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google
Coppa Italia
Genoa crest
Genoa
GEN
Sudtirol crest
Sudtirol
SUD
Serie A
Frosinone crest
Frosinone
FRC
Como crest
Como
COM