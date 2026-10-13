Prendere uno svincolato o aspettare gennaio: il dubbio del Milan dopo l’infortunio di Gabbia

Tegola Gabbia per il Milan di Ruben Amorim. Contro il Sassuolo, la prima da titolare in stagione per il centrale rossonero si è trasformata in un incubo dopo appena quindici minuti.

Un tentativo di anticipo a metà campo si è rivelato fatale, con Gabbia ha accusato una fitta violentissima alla coscia ed è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco in barella e in lacrime, lasciando immediatamente presagire una diagnosi pesante per lo scacchiere tattico di Ruben Amorim.

I successivi esami strumentali hanno confermato la gravità della situazione, con il centrale rossonero che ha rimediato una lesione del muscolo flessore della coscia sinistra con parziale interessamento del tendine.







