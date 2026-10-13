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Infortunio Gabbia svincolati MilanGetty
Matteo Occhiuto

Prendere uno svincolato o aspettare gennaio: il dubbio del Milan dopo l’infortunio di Gabbia

Serie A
Milan
M. Gabbia

Il grave infortunio muscolare costa al centrale un lunghissimo stop: il 2026 è già finito. La dirigenza valuta il mercato degli svincolati, ma pesa il mancato arrivo di Gonçalo Inacio.

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Tegola Gabbia per il Milan di Ruben Amorim. Contro il Sassuolo, la prima da titolare in stagione per il centrale rossonero si è trasformata in un incubo dopo appena quindici minuti.

Un tentativo di anticipo a metà campo si è rivelato fatale, con Gabbia ha accusato una fitta violentissima alla coscia ed è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco in barella e in lacrime, lasciando immediatamente presagire una diagnosi pesante per lo scacchiere tattico di Ruben Amorim. 

I successivi esami strumentali hanno confermato la gravità della situazione, con il centrale rossonero che ha rimediato una lesione del muscolo flessore della coscia sinistra con parziale interessamento del tendine.


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  • QUANDO TORNA GABBIA?

    Non c’è una data precisa sul possibile rientro di Gabbia in campo. La certezza, tuttavia, è che il suo 2026 sia già finito in anticipo. I tempi stimati per il recupero si aggirano fra i 3 e i 4 mesi, ma la complessità dell’infortunio impongono una straordinaria cautela. Amorim, dunque, perde uno dei suoi pezzi più importanti del pacchetto arretrato. 


  • Acerbi Inter LiverpoolGetty Images

    IL MILAN PRENDE UNO SVINCOLATO? ECCO I NOMI

    Per rimpolpare il reparto, anche in virtù di un modulo rossonero che ora tende di più alla difesa a 4, ecco che si fa l’ipotesi che il Milan possa attingere dagli svincolati. Alcuni dei nomi sono delle suggestioni totali: da Acerbi a Sergio Ramos, tanto per citarne due. Entrambi sono dei centrali, ma il Diavolo potrebbe anche pescare un esterno, rimanendo con Pavlovic, Gila e De Winter come perni in mezzo. Fra i laterlali ci sono Raphael Guerreiro ed Elseid Hysaj, oltre all’ex rossonero Ballo-Tourè. In realtà, da ciò che filtra, il Milan non dovrebbe percorrere questa opzione, anche in virtù di profili non giudicati appetibili da Amorim.


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  • IL RIMPIANTO GONÇALO INACIO

    Questo infortunio, in ogni caso, non fa che alimentare il forte rimpianto di non aver affondato il colpo per Gonçalo Inácio durante la scorsa sessione estiva. Il difensore centrale dello Sporting CP, pupillo assoluto di Ruben Amorim che lo ha lanciato e valorizzato a Lisbona, era stato identificato come l'obiettivo numero uno per blindare il pacchetto arretrato. Per lui potrebbe essere fatto un nuovo tentativo a gennaio, sebbene portarlo via a stagione in corso rischia di diventare un’operazione estremamente complessa e onerosa.


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  • Davide Bartesaghi MilanGetty Images

    BARTESAGHI ADATTATO?

    Adesso, per tamponare, potrebbe esserci l’adattamento di Davide Bartesaghi. Con Amorim, il terzino homemade non ha trovato grandissimo spazio sulla fascia, ma l’infortunio di Gabbia rischia di dargli una nuova chance e, magari, uno spostamento di zona di campo. Fondamentale sarà anche l’apporto di De Winter, già protagonista di un buon avvio di stagione. 

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