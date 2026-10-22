Pisilli è l'asso nella manica della Roma: col Napoli si candida per un doppio ruolo e sogna la Nazionale

Sì, è la Roma di Donyell Malen. Di Matias Soulé. Di Paulo Dybala, Mile Svilar e Manu Koné, che in questo momento non ci sono. Ma, a modo suo, è anche la Roma di Niccolò Pisilli.
In sordina, il centrocampista romano cresciuto e uscito dalla giovanili giallorosse sta proseguendo il proprio percorso di crescita. E trovando, negli ultimi tempi, uno spazio che lui stesso sognava appena all'inizio della stagione.
Perché ogni anno è così: Pisilli, nelle previsioni, non è mai un titolare. Solo che poi il suo contributo riesce a darlo lo stesso. Come? Con la brillantezza del suo essere giovane, ma anche con la capacità, apprezzatissima da qualsiasi allenatore, di mettersi a disposizione in più di un ruolo.
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