Pisilli è l'asso nella manica della Roma: col Napoli si candida per un doppio ruolo e sogna la Nazionale

La certezza, intanto, è una: Pisilli sarà in campo sabato al Maradona. Dall'inizio. Come del resto è accaduto martedì contro lo Slovan Bratislava, e prima ancora contro il Genoa.

Gasperini ha scelto lui per rimpiazzare l'infortunato Koné in mezzo al campo, assieme a un De Roon che a sua volta sta sostituendo l'altro infortunato Cristante. La coppia ha funzionato, eccome: sei punti su sei tra campionato e Champions League. E dunque, almeno in teoria, si dovrebbe andare avanti così.

Però attenzione: Cristante è tornato in gruppo, anche se con una fasciatura al ginocchio malandato. Non è ancora al 100%, ma si sa quanto Gasperini abbia bisogno di lui. Bryan potrebbe rientrare nell'undici di partenza al Maradona, ma la titolarità di Pisilli non è lo stesso in discussione.

Niccolò, in questo caso, avanzerebbe infatti sulla trequarti in coppia con Soulé. Sa farlo, ci ha già giocato in passato, è un ragazzo buono per tutte le evenienze. A farne le spese sarebbe Mora, poco brillante sia col Genoa che con lo Slovan.