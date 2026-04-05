Pisa-Torino 0-1, pagelle e tabellino: Che Adams entra e segna, assist di Pedersen, Tramoni spreca

Caracciolo (6,5) guida la difesa e salva su Simeone; Leris (6,5) spinge con costanza sulla fascia dando anche qualità ai suoi cross. Delude il reparto offensivo, sia Moreo (5,5) mai incisivo che Tramoni (5) che avrebbe potuto portare in vantaggio il Pisa con un po' più di qualità e lucidità.





PISA (3-4-2-1): Semper 6; Calabresi 6 (dall'86' Cuadrado s.v), Caracciolo 6,5, Canestrelli ; Leris 6,5 (dall'86' Touré s.v), Aebischer 6,5, Hojholt 5,5 (dal 77' Akinsanmiro s.v), Angori 6; Moreo 5,5 (dal 58' Loyola 6), Tramoni 5; Meister 6 (dal 58' Stojilkovic 6,5). Allenatore: Oscar Hiljemark