Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Che Adams TorinoGetty Images
Andrea Ajello

Pisa-Torino 0-1, pagelle e tabellino: Che Adams entra e segna, assist di Pedersen, Tramoni spreca

Serie A
Pisa vs Torino
Pisa
Torino

Il Torino espugna Pisa e vede la salvezza; tre punti fondamentali per la squadra di D'Aversa, decide Che Adams a 10 minuti dalla fine.

Pubblicità

Primo tempo senza emozioni né grandi occasioni.Dopo un quarto d'ora ci prova Gineitis con un calcio di punizione dalla distanza ma blocca Semper. Lo stesso Gineitis tenta di nuovo da lontano ma la conclusione finisce a lato. Dall'altra parte è Aebischer che si fa vedere con un tiro da fuori area che però non centra la porta.

Bell'azione di Simeone che serve ancora Gineitis ma Canestrelli respinge il tiro.


A inizio secondo tempo subito pericoloso il Pisa con Aebischer che dopo un'azione personale prova a servire Moreo in area che però non arriva sul pallone. Vlasic si mette in proprio, trova lo spazio per calciare ma il tiro è impreciso. La più grande chance arriva al minuto 58', Coco si fa rubare il pallone da Tramoni che si invola verso la porta, serve Stojilkovic che avrebbe calciato a porta vuota ma il pallone è lungo.


Come nel primo tempo, la soluzione principale del Torino arriva dalle conclusioni di Gineitis, che questa volta sfiora il palo. Il goal decisivo la squadra di D'Aversa lo trova a 10 minuti dalla fine con il nuovo entrato Che Adams; Pedersen la mette in mezzo di prima e il centravanti sul secondo palo riesce a segnare in scivolata.

In extremis l'ultima chance per il Pisa è sui piedi di Tramoni che dalla distanza non riesce ad angolare e blocca Paleari.

  • PAGELLE PISA

    Caracciolo (6,5) guida la difesa e salva su Simeone; Leris (6,5) spinge con costanza sulla fascia dando anche qualità ai suoi cross. Delude il reparto offensivo, sia Moreo (5,5) mai incisivo che Tramoni (5) che avrebbe potuto portare in vantaggio il Pisa con un po' più di qualità e lucidità.


    PISA (3-4-2-1): Semper 6; Calabresi 6 (dall'86' Cuadrado s.v), Caracciolo 6,5, Canestrelli ; Leris 6,5 (dall'86' Touré s.v), Aebischer 6,5, Hojholt 5,5 (dal 77' Akinsanmiro s.v), Angori 6; Moreo 5,5 (dal 58' Loyola 6), Tramoni 5; Meister 6 (dal 58' Stojilkovic 6,5). Allenatore: Oscar Hiljemark

    • Pubblicità

  • PAGELLE TORINO

    Coco (5,5) rischia di regalare un goal; Gineitis (6,5) è il più attivo e ci prova più volte dalla distanza. Non riescono a fare la differenza Vlasic (5,5) e Simeone (5,5). Grande ingresso di Adams (7) che dà sostanza all'attacco granata e poi segna la rete decisiva sull'assist di Pederson (7), già prima tra i migliori.


    TORINO (3-4-1-2): Paleari 6; Coco 5,5, Ismajli 6, Ebosse 6,5; Pedersen 7, Gineitis 6,5, Prati 5,5 (dal 62' Casadei 6), Obrador 6; Vlasic 5,5; Simeone 5,5 (dal 72' Anjorin 6), Kulenovic 5,5 (dal 62' Adams 7). Allenatore: Roberto D'Aversa 

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • TABELLINO PISA-TORINO

    Marcatori: Che Adams 80'

    PISA (3-4-2-1): Semper 6; Calabresi 6 (dall'86' Cuadrado s.v), Caracciolo 6,5, Canestrelli ; Leris 6,5 (dall'86' Touré s.v), Aebischer 6,5, Hojholt 5,5 (dal 77' Akinsanmiro s.v), Angori 6; Moreo 5,5 (dal 58' Loyola 6), Tramoni 5; Meister 6 (dal 58' Stojilkovic 6,5). Allenatore: Oscar Hiljemark

    TORINO (3-4-1-2): Paleari 6; Coco 5,5, Ismajli 6, Ebosse 6; Pedersen 7, Gineitis 6,5, Prati 5,5 (dal 62' Casadei 6), Obrador 6; Vlasic 5,5; Simeone 5,5 (dal 72' Anjorin 6), Kulenovic 5,5 (dal 62' Adams 7). Allenatore: Roberto D'Aversa 

    Arbitro: Zufferli

    Ammoniti: Aebischer

    Espulsi:

Serie A
Roma crest
Roma
ROM
Pisa crest
Pisa
PIS
Serie A
Torino crest
Torino
TOR
Hellas Verona crest
Hellas Verona
VER