Pisa-Torino 0-1, pagelle e tabellino: Che Adams entra e segna, assist di Pedersen, Tramoni spreca

Primo tempo senza emozioni né grandi occasioni.Dopo un quarto d'ora ci prova Gineitis con un calcio di punizione dalla distanza ma blocca Semper. Lo stesso Gineitis tenta di nuovo da lontano ma la conclusione finisce a lato. Dall'altra parte è Aebischer che si fa vedere con un tiro da fuori area che però non centra la porta.
Bell'azione di Simeone che serve ancora Gineitis ma Canestrelli respinge il tiro.
A inizio secondo tempo subito pericoloso il Pisa con Aebischer che dopo un'azione personale prova a servire Moreo in area che però non arriva sul pallone. Vlasic si mette in proprio, trova lo spazio per calciare ma il tiro è impreciso. La più grande chance arriva al minuto 58', Coco si fa rubare il pallone da Tramoni che si invola verso la porta, serve Stojilkovic che avrebbe calciato a porta vuota ma il pallone è lungo.
Come nel primo tempo, la soluzione principale del Torino arriva dalle conclusioni di Gineitis, che questa volta sfiora il palo. Il goal decisivo la squadra di D'Aversa lo trova a 10 minuti dalla fine con il nuovo entrato Che Adams; Pedersen la mette in mezzo di prima e il centravanti sul secondo palo riesce a segnare in scivolata.
In extremis l'ultima chance per il Pisa è sui piedi di Tramoni che dalla distanza non riesce ad angolare e blocca Paleari.