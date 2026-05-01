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Pisa SC v US Lecce - Serie AGetty Images Sport
Alessandro De Felice

Pisa-Lecce 1-2, pagelle e tabellino: colpo salvezza dei giallorossi con Banda e Cheddira, i toscani aritmeticamente retrocessi in Serie B

Serie A
Pisa vs Lecce
Pisa
Lecce

Colpo salvezza dei salentini di Di Francesco, che si aggiudicano lo scontro diretto in casa del Pisa: decidono le reti di Banda e Cheddira, Pisa e Verona retrocesse aritmeticamente in Serie B.

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Il Lecce espugna il campo del Pisa per 2-1 e mette una seria ipoteca sulla salvezza, decretando allo stesso tempo la retrocessione dei toscani e del Verona.

Dopo un primo tempo bloccato e senza reti, la partita si accende nella ripresa. A sbloccarla è Lameck Banda, che al 52’ finalizza una ripartenza fulminea costruita da Ramadani e rifinita da Cheddira.

La reazione del Pisa è immediata: al 56’ Leris trova l’1-1 con una splendida conclusione al volo.

Ma l’equilibrio dura poco. Al 65’ il Lecce colpisce ancora in contropiede: Santiago Pierotti guida l’azione palla al piede e serve Cheddira, che con freddezza supera Semper.

È il goal decisivo, il primo stagionale per l’attaccante marocchino, che lo celebra con grande emozione e lacrime, insieme ai tifosi salentini giunti a Pisa per una gara fondamentale in chiave salvezza.

Tre punti pesantissimi per i salentini, mentre per il Pisa cala definitivamente il sipario sulla permanenza in Serie A.

  • PAGELLE PISA

    Akinsanmiro mostra un po' di inesperienza in alcuni frangenti, mentre Vural e Stojilkovic non incidono. L'errore di Piccinini sottoporta è da matita blu, mentre in difesa Canestrelli e Bozhinov soffrono la mobilità di Banda e Cheddira.

    PISA (3-5-2): Semper 6; Canestrelli 5, Caracciolo 6, Bozhinov 5 (81’ Cuadrado sv); Leris 6,5, Akinsanmiro 5 (81’ Durosinmi sv), Aebischer 6, Vural 5 (71′ Piccinini 5), Angori 5,5 (64′ Tourè 6); Moreo 6, Stojilkovic 5 (71’ Meister 6). All. Hiljemark

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  • PAGELLE LECCE

    Le lacrime di Cheddira confermano il peso specifico elevatissimo del goal dell’attaccante, che si sblocca nel momento decisivo. Falcone alza - nuovamente - il muro, così come Tiago Gabriel e Coulibaly, che fermano il Pisa. Prova superlativa della squadra di Di Francesco.

    LECCE (4-2-3-1): Falcone 7; Veiga 6,5, Siebert 6,5, Tiago Gabriel 7, Gallo 6,5; Ramadani 6,5, Coulibaly 7; Pierotti 7,6 (93’ Gandelman sv), Ngom 6, Banda 7 (71’ Jean 6); Cheddira 7,5 (71’ Camarda 6). All. Di Francesco.

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  • TABELLINO PISA-LECCE

    MARCATORI: 52' Banda (L), 56' Leris (P). 65' Cheddira (L)

    PISA (3-5-2): Semper 6; Canestrelli 5, Caracciolo 6, Bozhinov 5 (81’ Cuadrado sv); Leris 6,5, Akinsanmiro 5 (81’ Durosinmi sv), Aebischer 6, Vural 5 (71′ Piccinini 5), Angori 5,5 (64′ Tourè 6); Moreo 6, Stojilkovic 5 (71’ Meister 6). All. Hiljemark

    LECCE (4-2-3-1): Falcone 7; Veiga 6,5, Siebert 6,5, Tiago Gabriel 7, Gallo 6,5; Ramadani 6,5, Coulibaly 7; Pierotti 7,6 (93’ Gandelman sv), Ngom 6, Banda 7 (71’ Jean 6); Cheddira 7,5 (71’ Camarda 6). All. Di Francesco.

    Arbitro: Doveri

    Ammoniti: Caracciolo (P), Aebischer (P), Cheddira (L), Durosinmi (P), Pierotti (L), Meister (P)

    Espulsi: nessuno

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