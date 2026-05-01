Pisa-Lecce 1-2, pagelle e tabellino: colpo salvezza dei giallorossi con Banda e Cheddira, i toscani aritmeticamente retrocessi in Serie B

Akinsanmiro mostra un po' di inesperienza in alcuni frangenti, mentre Vural e Stojilkovic non incidono. L'errore di Piccinini sottoporta è da matita blu, mentre in difesa Canestrelli e Bozhinov soffrono la mobilità di Banda e Cheddira.

PISA (3-5-2): Semper 6; Canestrelli 5, Caracciolo 6, Bozhinov 5 (81’ Cuadrado sv); Leris 6,5, Akinsanmiro 5 (81’ Durosinmi sv), Aebischer 6, Vural 5 (71′ Piccinini 5), Angori 5,5 (64′ Tourè 6); Moreo 6, Stojilkovic 5 (71’ Meister 6). All. Hiljemark