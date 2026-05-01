Pisa-Lecce 1-2, pagelle e tabellino: colpo salvezza dei giallorossi con Banda e Cheddira, i toscani aritmeticamente retrocessi in Serie B

Il Lecce espugna il campo del Pisa per 2-1 e mette una seria ipoteca sulla salvezza, decretando allo stesso tempo la retrocessione dei toscani e del Verona.
Dopo un primo tempo bloccato e senza reti, la partita si accende nella ripresa. A sbloccarla è Lameck Banda, che al 52’ finalizza una ripartenza fulminea costruita da Ramadani e rifinita da Cheddira.
La reazione del Pisa è immediata: al 56’ Leris trova l’1-1 con una splendida conclusione al volo.
Ma l’equilibrio dura poco. Al 65’ il Lecce colpisce ancora in contropiede: Santiago Pierotti guida l’azione palla al piede e serve Cheddira, che con freddezza supera Semper.
È il goal decisivo, il primo stagionale per l’attaccante marocchino, che lo celebra con grande emozione e lacrime, insieme ai tifosi salentini giunti a Pisa per una gara fondamentale in chiave salvezza.
Tre punti pesantissimi per i salentini, mentre per il Pisa cala definitivamente il sipario sulla permanenza in Serie A.