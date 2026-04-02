Pio Esposito e Cristante subito avversari in Inter-Roma: dai rigori sbagliati alla voglia di riscatto in Serie A

La ferita della mancata qualificazione ai Mondiali è ancora aperta, con tanto di riflessioni in corso sul futuro di chi dovrà guidare il calcio italiano verso una rinascita dopo troppi anni di sofferenza.
Italia battuta dalla Bosnia al termine dei calci di rigore che hanno sorriso a Dzeko e compagni: non agli azzurri, 'traditi' dal dischetto da Pio Esposito e Bryan Cristante.
Proprio coloro che hanno fallito il rispettivo tentativo dagli undici metri si ritroveranno da avversari in Serie A nella domenica di Pasqua, quando si svolgerà il big match del 'Meazza' tra Inter e Roma.