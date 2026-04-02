Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Pio Esposito CristanteGetty
Vittorio Rotondaro

Pio Esposito e Cristante subito avversari in Inter-Roma: dai rigori sbagliati alla voglia di riscatto in Serie A

Serie A
Inter
Roma
F. Esposito
B. Cristante
Inter vs Roma

Reduci dai rigori sbagliati in Bosnia, Esposito e Cristante dovranno rifarsi a partire dal prossimo match che li vedrà avversari: in campo la sera di Pasqua in Inter-Roma.

Pubblicità

La ferita della mancata qualificazione ai Mondiali è ancora aperta, con tanto di riflessioni in corso sul futuro di chi dovrà guidare il calcio italiano verso una rinascita dopo troppi anni di sofferenza.

Italia battuta dalla Bosnia al termine dei calci di rigore che hanno sorriso a Dzeko e compagni: non agli azzurri, 'traditi' dal dischetto da Pio Esposito e Bryan Cristante.

Proprio coloro che hanno fallito il rispettivo tentativo dagli undici metri si ritroveranno da avversari in Serie A nella domenica di Pasqua, quando si svolgerà il big match del 'Meazza' tra Inter e Roma.

  • RIGORE ALLE STELLE

    Serata da dimenticare anche a livello personale quella di Zenica per Pio Esposito, subentrato nel corso della ripresa al posto di Moise Kean.

    L'attaccante nerazzurro ha avuto sul destro la palla dello 0-2, calciata senza inquadrare lo specchio della porta; nei supplementari è andato vicino al goal con un colpo di testa intercettato dal portiere Vasilj.

    L'apoteosi della negatività è stata raggiunta durante la sequenza conclusiva dagli undici metri: indicato come primo rigorista, Esposito ha alzato troppo la traiettoria che ha dato il via alla disfatta.

    • Pubblicità

  • MALEDETTA TRAVERSA

    Non è andato meglio a Cristante, mandato in campo da Gattuso al 71' in sostituzione di Locatelli.

    Il centrocampista della Roma è stato l'autore del secondo errore azzurro dal dischetto: Vasilj spiazzato con una conclusione potente, andata però a infrangersi contro la traversa.

    Subito dopo Cristante, è toccato a Bajraktarevic sfruttare al meglio il match-ball che ha condotto la Bosnia ai Mondiali per la seconda volta nella storia.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • SUBITO AVVERSARI

    Sera di Pasqua in campo per Inter e Roma, a confronto nell'ultimo match domenicale del 31° turno di Serie A.

    Sia Esposito che Cristante vorranno - nei limiti del possibile - mettersi alle spalle l'incubo di Zenica, magari con una vittoria che alimenterebbe i rispettivi obiettivi, ossia lo Scudetto e la qualificazione alla prossima Champions League.

    Non sarà semplice 'switchare' in così poco tempo, azione però quanto mai necessaria per evitare di compromettere anche la stagione con i club: delusione da trasformare in benzina per affrontare al meglio le ultime partite.

  • PROBABILI FORMAZIONI INTER-ROMA

    Accanto al rientrante Lautaro dovrebbe esserci proprio Esposito, in pole su Thuram per una maglia da titolare. Che invece è del tutto certa per Cristante: vicino a lui spazio per Pisilli, arretrato in mediana per far fronte all'infortunio di Koné.

    INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro, P. Esposito. All. Chivu.

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Cristante, Rensch; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gasperini.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Roma crest
Roma
ROM
Pisa crest
Pisa
PIS
Serie A
Como crest
Como
COM
Inter crest
Inter
INT