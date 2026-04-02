Pio Esposito e Cristante subito avversari in Inter-Roma: dai rigori sbagliati alla voglia di riscatto in Serie A

Serata da dimenticare anche a livello personale quella di Zenica per Pio Esposito, subentrato nel corso della ripresa al posto di Moise Kean.

L'attaccante nerazzurro ha avuto sul destro la palla dello 0-2, calciata senza inquadrare lo specchio della porta; nei supplementari è andato vicino al goal con un colpo di testa intercettato dal portiere Vasilj.

L'apoteosi della negatività è stata raggiunta durante la sequenza conclusiva dagli undici metri: indicato come primo rigorista, Esposito ha alzato troppo la traiettoria che ha dato il via alla disfatta.