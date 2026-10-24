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Matteo Occhiuto

Pinamonti o Noslin, Cancellieri o Isaksen: i dubbi della Lazio di Gattuso, chi gioca contro il Parma

Serie A
Lazio vs Parma Calcio 1913
Lazio
Parma Calcio 1913

All’Olimpico chance di staccare l’Inter per una notte: rebus offensivi per l’allenatore biancoceleste, che ha a disposizione diverse possibilità per scardinare la difesa emiliana.

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L’entusiasmo, in casa Lazio, è travolgente. 19 punti conquistati nelle prime sette giornate e primato condiviso con l’Inter: per la squadra di Gattuso è chiaramente un magic moment.

L’anticipo serale del sabato rappresenta tanto, ovvero l'opportunità concreta di staccare momentaneamente l'Inter in vetta alla classifica e mettersi comodi in testa per una notte. 

Dopo la convincente prestazione e la roboante vittoria ottenuta a Torino contro la Juventus, il popolo biancoceleste sogna ulteriori tasselli in un inizio di stagione assolutamente sorprendente e che, inoltre, adesso permette all’ex CT della Nazionale, anche una discreta possibilità di scelta. 

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  • PARMA INSIDIOSO

    Nonostante la classifica parli di un Parma posizionato nelle zone basse e bisognoso di punti salvezza, guai a sottovalutare la compagine crociata. Alberto Gilardino vuole i suoi primi punti alla guida degli emiliani, dopo i ko contro Inter e Torino, entrambi per 0-3, e proverà a prenderseli a Roma. Per Gattuso è una sfida che somiglia alla classica gara da non prendere sotto gamba, con un Parma che chiuderà gli spazi, cercherà di spezzare il ritmo e farà leva su ripartenze veloci per punire ogni minima disattenzione.

  • PINAMONTI O NOSLIN: CHI FA IL CENTRAVANTI

    Dalle parti di Formello, c’è il solito duello offensivo. Da una parte c'è Andrea Pinamonti, centravanti strutturato, prezioso nel lavoro sporco di sponda e pronto a garantire presenza fisica in area di rigore per scardinare la difesa bloccata del Parma. Dall'altra scalpita Tijjani Noslin, reduce dalla rete realizzata contro la Juventus e capace di dare strappi improvvisi, attaccare la profondità e svariare su tutto il fronte. Per caratteristiche, forse, potrebbe essere più gara da Pinamonti, ma lo straordinario momento di Noslin impone una riflessione ancora più approfondita. 

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  • CANCELLIERI RECUPERATO

    In casa biancoceleste è tornato a disposizione Cancellieri, che sfida Isaksen per una maglia dal primo minuto. Così come per Noslin, anche il danese sta giocando molto bene, ha segnato contro la Juventus e garantisce una qualità tecnica superiore nel palleggio stretto e nella ripartenza palla al piede. Molto probabile, in realtà, che sia proprio Isaksen a partire dall’inizio, ma Cancellieri troverà spazio senza dubbio a gara in corso. 

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  • LA POSSIBILE VETTA DELLA SERIE A

    La Lazio sogna, comunque, di prendersi, in solitaria, la vetta del campionato, in attesa di Inter-Fiorentina in programma domenica alle 12:30. Per Gattuso sarebbe l’ennesimo sorriso di un’avventura, quella romana, iniziata fra mille perplessità e che, però, si sta rivelando ricca di soddisfazioni. 

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