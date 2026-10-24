Pinamonti o Noslin, Cancellieri o Isaksen: i dubbi della Lazio di Gattuso, chi gioca contro il Parma

Nonostante la classifica parli di un Parma posizionato nelle zone basse e bisognoso di punti salvezza, guai a sottovalutare la compagine crociata. Alberto Gilardino vuole i suoi primi punti alla guida degli emiliani, dopo i ko contro Inter e Torino, entrambi per 0-3, e proverà a prenderseli a Roma. Per Gattuso è una sfida che somiglia alla classica gara da non prendere sotto gamba, con un Parma che chiuderà gli spazi, cercherà di spezzare il ritmo e farà leva su ripartenze veloci per punire ogni minima disattenzione.