Pinamonti o Noslin, Cancellieri o Isaksen: i dubbi della Lazio di Gattuso, chi gioca contro il Parma

L’entusiasmo, in casa Lazio, è travolgente. 19 punti conquistati nelle prime sette giornate e primato condiviso con l’Inter: per la squadra di Gattuso è chiaramente un magic moment.
L’anticipo serale del sabato rappresenta tanto, ovvero l'opportunità concreta di staccare momentaneamente l'Inter in vetta alla classifica e mettersi comodi in testa per una notte.
Dopo la convincente prestazione e la roboante vittoria ottenuta a Torino contro la Juventus, il popolo biancoceleste sogna ulteriori tasselli in un inizio di stagione assolutamente sorprendente e che, inoltre, adesso permette all’ex CT della Nazionale, anche una discreta possibilità di scelta.
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