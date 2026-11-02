Perché Zhegrova non gioca mai titolare: alla Juventus è tra i più decisivi, ma è sempre partito dalla panchina

La palla condotta con il sinistro da destra al centro, l'appoggio ad Alajbegovic. Poi, certo, il grosso l'ha fatto il bosniaco. Ma la verità è che c'è stato un bel po' di Edon Zhegrova nell'1-0 della Juventus contro il Napoli.
Non è una novità: in altre occasioni il kosovaro ex Lille aveva lasciato il segno. In un modo o nell'altro. Ovvero con un assist, ma anche andando direttamente a bersaglio senza far segnare un altro compagno.
Eppure, c'è una sorta di paradosso che aleggia attorno a uno dei giocatori più decisivi della Juventus in questo avvio di stagione: Spalletti non lo ha mai schierato titolare. Mai. Neppure una volta.
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