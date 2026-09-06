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Boga McKennie ChukwuezeGetty Images
Stefano Silvestri

Perché Woltemade, Boga, McKennie, Pulisic, Chukwueze e Cissé non giocano Juventus-Milan: chi è in panchina e chi no

Serie A
Juventus vs Milan
Juventus
Milan

Diversi elementi delle due squadre non fanno parte dei rispettivi undici titolari scelti da Luciano Spalletti e Ruben Amorim: la motivazione caso per caso.

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Due vittorie su due per entrambe e, per entrambe, la possibilità di raggiungere Inter e Roma in vetta: con questi presupposti Juventus e Milan si sfidano all'Allianz Stadium.

Diversi elementi delle due squadre, però, non fanno parte degli undici titolari scelti rispettivamente da Luciano Spalletti e Ruben Amorim: da Nick Woltemade a Jeremie Boga e Weston McKennie, passando per Christian Pulisic e Samuel Chukwueze.

Perché tutti loro non giocano titolari Juventus-Milan? La motivazione caso per caso, chi siede in panchina e chi no.


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  • LE FORMAZIONI UFFICIALI DI JUVENTUS-MILAN

    Queste sono le formazioni ufficiali di Juventus-Milan:

    JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Conceicao, Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani. All. Spalletti

    MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Moreira, Musah, Modric, Estupinan; Rabiot, Saelemaekers; Gonçalo Ramos. All. Amorim

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  • PERCHÉ WOLTEMADE NON GIOCA JUVENTUS-MILAN

    Nick Woltemade è arrivato dal Newcastle appena qualche giorno fa, prelevato dalla Juventus proprio nelle ultime ore del mercato estivo. E per questo motivo deve ancora adattarsi alla sua nuova squadra, ai meccanismi chiesti dal suo nuovo allenatore, alla Serie A. Il tedesco parte dunque dalla panchina dopo essere stato convocato da Spalletti per la prima volta, ma potrà fare il proprio esordio nel nostro campionato a gara in corso.

    "Inizialmente penso di non farlo partire - annunciava del resto l'allenatore in conferenza stampa - però siamo andati a prenderlo e abbiamo fiducia in lui, per cui è possibile che entri a partita in corso. È un calciatore che sa giocare a due, perché è uno che va 'in giro', lo fa anche perché si crea quello spazio da riattaccare. Può giocare benissimo con Kolo Muani. Vediamolo in pratica".

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  • PERCHÉ BOGA NON GIOCA JUVENTUS-MILAN

    Rappresenta invece una sorpresa l'esclusione dall'undici titolare di Jeremie Boga: l'ivoriano era dato in formazione praticamente all'unanimità, ma sulla sinistra del 4-2-3-1 bianconero giocherà al contrario Alajbegovic, alla prima presenza da titolare sia alla Juventus che in Serie A. Scelta tecnica da parte di Spalletti, nessun guaio fisico per l'ex esterno di Atalanta, Sassuolo e Nizza.

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  • PERCHÉ MCKENNIE NON GIOCA JUVENTUS-MILAN

    Non ha recuperato dall'infortunio rimediato prima di Juventus-Parma Weston McKennie: il jolly statunitense è ancora alle prese con un affaticamento muscolare e salta la seconda partita consecutiva. Non essendo stato convocato, McKennie non è nemmeno in panchina.

    "Non recupera nessuno - ha spiegato Spalletti nella conferenza della vigilia - C'è anche Cabal infortunato. Cabal, Cambiaso, Sarr, McKennie, poi Thuram, Yildiz, Ekhator. Si spera di recuperarne un paio per la prossima settimana perché ci farebbero comodo".

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  • PERCHÉ PULISIC NON GIOCA JUVENTUS-MILAN

    Sta proseguendo il proprio percorso di recupero Christian Pulisic, stoppato nell'ultima partita degli Stati Uniti ai Mondiali da un infortunio, e in particolare da una microfrattura al perone. L'ex attaccante del Chelsea è stato convocato sia contro il Torino che contro il Venezia, in entrambi i casi è andato in panchina ma senza entrare: convocato anche per il big match dello Stadium, spera di fare il proprio esordio in questo campionato e in questa stagione.

  • PERCHÉ CHUKWUEZE NON GIOCA JUVENTUS-MILAN

    Sorprendente, come quella di Boga dalla parte opposta, anche l'esclusione iniziale di Samuel Chukwueze da parte di Amorim. Alla fine gioca Diego Moreira, sì, ma non sulla sinistra come ci si sarebbe potuti attendere, bensì sulla destra proprio al posto del nigeriano. Anche in questo caso si tratta di una scelta tecnica, stavolta dell'allenatore del Milan.

    "Vedo Moreira come quinto, ma ci saranno partite dove potrà giovane avanti o insieme a Chukwueze", diceva alla vigilia lo stesso Amorim, che non aveva dato particolari indizi su un esclusione del mancino appena tornato dal prestito al Fulham.

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  • PERCHÉ CISSÉ NON GIOCA JUVENTUS-MILAN

    Era già in odore di esclusione, invece, Alphadjo Cissé. Il giovanissimo trequartista arrivato dal Verona, ma lasciato in prestito al Catanzaro nella seconda parte della scorsa stagione, ha segnato un gran goal contro il Torino all'esordio senza riuscire però a ripetersi contro il Venezia. Evidentemente Amorim lo ha giudicato troppo acerbo per una notte del genere.

    Il resto lo ha fatto il ritorno a pieno regime di Adrien Rabiot, finalmente titolare: il francese giocherà sulla trequarti assieme a Saelemaekers, con Loftus-Cheek che a sua volta andrà inizialmente in panchina per scelta tecnica di Amorim.

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