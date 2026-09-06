Perché Woltemade, Boga, McKennie, Pulisic, Chukwueze e Cissé non giocano Juventus-Milan: chi è in panchina e chi no

Nick Woltemade è arrivato dal Newcastle appena qualche giorno fa, prelevato dalla Juventus proprio nelle ultime ore del mercato estivo. E per questo motivo deve ancora adattarsi alla sua nuova squadra, ai meccanismi chiesti dal suo nuovo allenatore, alla Serie A. Il tedesco parte dunque dalla panchina dopo essere stato convocato da Spalletti per la prima volta, ma potrà fare il proprio esordio nel nostro campionato a gara in corso.

"Inizialmente penso di non farlo partire - annunciava del resto l'allenatore in conferenza stampa - però siamo andati a prenderlo e abbiamo fiducia in lui, per cui è possibile che entri a partita in corso. È un calciatore che sa giocare a due, perché è uno che va 'in giro', lo fa anche perché si crea quello spazio da riattaccare. Può giocare benissimo con Kolo Muani. Vediamolo in pratica".