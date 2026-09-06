Perché Woltemade, Boga, McKennie, Pulisic, Chukwueze e Cissé non giocano Juventus-Milan: chi è in panchina e chi no

Due vittorie su due per entrambe e, per entrambe, la possibilità di raggiungere Inter e Roma in vetta: con questi presupposti Juventus e Milan si sfidano all'Allianz Stadium.
Diversi elementi delle due squadre, però, non fanno parte degli undici titolari scelti rispettivamente da Luciano Spalletti e Ruben Amorim: da Nick Woltemade a Jeremie Boga e Weston McKennie, passando per Christian Pulisic e Samuel Chukwueze.
Perché tutti loro non giocano titolari Juventus-Milan? La motivazione caso per caso, chi siede in panchina e chi no.
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