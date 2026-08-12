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Vlahovic Besiktas GFX GOAL HDGetty GOAL
Stefano Silvestri

Perché Vlahovic ha detto sì al Besiktas: dal contratto a Italiano alla carenza di alternative, i motivi della scelta

Calciomercato
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Besiktas
D. Vlahovic

Il centravanti serbo, rimasto senza squadra per quasi un mese e mezzo, alla fine giocherà in Turchia: ha accettato di firmare un triennale con il club di Istanbul.

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E alla fine Dusan Vlahovic va in Turchia. La telenovela sul futuro dell'ex centravanti della Juventus è finalmente arrivata all'ultimo capitolo. E ha sede in Turchia, come quelle che tanto vanno di moda oggi.

In serata, Vlahovic ha accettato l'offerta del Besiktas. Nella prossima stagione e per le due successive giocherà lì, a Istanbul. Anche se, da svincolato, avrebbe anche potuto andare in Premier League così come in Liga. E, soprattutto, disputare la Champions League.

Perché dunque Vlahovic ha scelto di andare al Besiktas anche se si ritroverà costretto a vivere le notti di Europa League e non di Champions? I motivi della decisione.


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  • IL CONTRATTO

    Ha pesato il contratto offertogli dal Besiktas, altroché: 10 milioni di euro netti l'anno per tre stagioni fai fatica a rifiutarli, specialmente se sei reduce da un anno quasi completamente perso a causa di un infortunio.

    Vlahovic sta per firmare un vincolo che lo legherà al Besiktas fino al 30 giugno del 2029. Per il prossimo triennio guadagnerà bene e sulla carta - questo dipenderà da lui, dal suo rendimento - farà il titolare. Che si può volere di più?

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  • Vlahovic JuventusGetty Images

    LA CARENZA DI ALTERNATIVE

    Diciamocelo, poi: non è che Vlahovic avesse tutta questa fila. Le pretendenti ai suoi servizi erano poche, vuoi perché le big europee si sono sistemate in maniera diversa in attacco, vuoi perché un giocatore così discontinuo e reduce da un serio infortunio non ispirava particolare fiducia.

    Niente Barcellona, ad esempio. Il club catalano non ha mai affondato particolarmente per Vlahovic, nonostante l'addio di Lewandowski potesse far pensare a un simile scenario. Flick, per la cronaca, sta perdendo pure Ferran Torres (PSG) e ha bisogno di un centravanti. Ma Dusan non è entrato lo stesso nei piani.

    Sì è parlato con discreta insistenza dell'Atletico Madrid, sì. Ma i Colchoneros hanno Sorloth in rosa, non stanno riuscendo a piazzarlo altrove e l'idea di puntare a parametro zero sull'ex bianconero è rimasta tale.

    E la Juventus? Porte chiuse. Lo strappo di inizio giugno non è stato ricucito neppure dopo l'addio di Comolli e l'arrivo di Carnevali, nonostante la stima di Spalletti nei confronti di Vlahovic. Il quale, a sua volta, pare aver fatto poco per venire incontro alla Juve, che alla cifra offerta dal Besiktas non sarebbe arrivata e che alla fine si è ripresa Kolo Muani.

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  • IL BESIKTAS, INVECE...

    Il Besiktas, invece, ha corteggiato Vlahovic per settimane. Gli ha fatto capire di voler puntare di lui, ha tentato in ogni modo di sedurlo non soltanto dal punto di vista economico ma anche delle attenzioni.

    Il club di Istanbul, desideroso di avvicinarsi a Galatasaray e Fenerbahçe, ha addirittura deciso di lasciar perdere Momo Salah, che a un certo punto pareva molto vicino e che si è invece accasato al Trabzonspor. Lo ha spiegato qualche giorno fa Serdar Adali, il suo presidente, senza troppi giri di parole.

    "Non volevamo il trasferimento di Salah e non abbiamo preso questo giocatore. Il nostro interesse è per Vlahovic, stiamo lavorando e siamo in trattativa con lui".

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  • Vlahovic ItalianoGetty Images

    LA PRESENZA DI ITALIANO

    Anche la presenza di Vincenzo Italiano ha influito. Eccome. L'ex allenatore della Fiorentina, arrivato nelle scorse settimane dopo un biennio a Bologna, ha parlato personalmente con Vlahovic e insomma, un ruolo in tutto questo lo ha avuto.

    I due, del resto, si conoscono sin dai tempi della Fiorentina. Non hanno lavorato moltissimo assieme: appena sei mesi. Ma sono i sei mesi in cui Vlahovic, anche grazie al gioco di Italiano, si è trasformato da ottimo attaccante a bomber spietato del nostro campionato.

    17 in 21 presenze i goal messi a segno dal serbo nella prima parte del 2021/22 sotto la guida di Italiano. Un rendimento che ha portato la Juventus, nel gennaio del 2022, a sborsare una novantina di milioni per portarlo via da Firenze.

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  • MISSIONE RINASCITA

    Così, con questi presupposti, Vlahovic proverà a far ridecollare la propria carriera. I quattro anni e mezzo a Torino sono stati controversi, l'andamento pieno di ostacoli, il finale burrascoso. Ma Dusan ha chiuso facendo vedere di cosa sia capace.

    Proprio il suo ritorno ha tenuto in piedi la Juventus nella corsa a un posto in Champions League. Vlahovic ha segnato a Lecce, contro il Verona, infine una doppietta al Torino all'ultima giornata. Avrebbe tramortito anche la Fiorentina da ex, ma la rete è stata annullata per posizione di fuorigioco.

    Vlahovic ripercorrerà a Istanbul le orme di un altro protagonista del nostro campionato come Ciro Immobile, che la casacca del Besiktas l'ha indossata nel 2024/25. E sfiderà Victor Osimhen e Romelu Lukaku, uno al Galatasaray e l'altro al Fenerbahçe. Praticamente un pezzo di Serie A in Turchia.

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