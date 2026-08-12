Perché Vlahovic ha detto sì al Besiktas: dal contratto a Italiano alla carenza di alternative, i motivi della scelta

E alla fine Dusan Vlahovic va in Turchia. La telenovela sul futuro dell'ex centravanti della Juventus è finalmente arrivata all'ultimo capitolo. E ha sede in Turchia, come quelle che tanto vanno di moda oggi.
In serata, Vlahovic ha accettato l'offerta del Besiktas. Nella prossima stagione e per le due successive giocherà lì, a Istanbul. Anche se, da svincolato, avrebbe anche potuto andare in Premier League così come in Liga. E, soprattutto, disputare la Champions League.
Perché dunque Vlahovic ha scelto di andare al Besiktas anche se si ritroverà costretto a vivere le notti di Europa League e non di Champions? I motivi della decisione.
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