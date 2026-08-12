Perché Vlahovic ha detto sì al Besiktas: dal contratto a Italiano alla carenza di alternative, i motivi della scelta

Diciamocelo, poi: non è che Vlahovic avesse tutta questa fila. Le pretendenti ai suoi servizi erano poche, vuoi perché le big europee si sono sistemate in maniera diversa in attacco, vuoi perché un giocatore così discontinuo e reduce da un serio infortunio non ispirava particolare fiducia.

Niente Barcellona, ad esempio. Il club catalano non ha mai affondato particolarmente per Vlahovic, nonostante l'addio di Lewandowski potesse far pensare a un simile scenario. Flick, per la cronaca, sta perdendo pure Ferran Torres (PSG) e ha bisogno di un centravanti. Ma Dusan non è entrato lo stesso nei piani.

Sì è parlato con discreta insistenza dell'Atletico Madrid, sì. Ma i Colchoneros hanno Sorloth in rosa, non stanno riuscendo a piazzarlo altrove e l'idea di puntare a parametro zero sull'ex bianconero è rimasta tale.

E la Juventus? Porte chiuse. Lo strappo di inizio giugno non è stato ricucito neppure dopo l'addio di Comolli e l'arrivo di Carnevali, nonostante la stima di Spalletti nei confronti di Vlahovic. Il quale, a sua volta, pare aver fatto poco per venire incontro alla Juve, che alla cifra offerta dal Besiktas non sarebbe arrivata e che alla fine si è ripresa Kolo Muani.