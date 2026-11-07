Perché Raimondo, Ché Adams, N'Dri, Nzola non giocano Cagliari-Frosinone e Torino-Lecce: chi è infortunato e chi è convocato e in panchina

Cagliari-Frosinone e Torino-Lecce: sono queste le due partite che aprono il sabato di Serie A dopo l'anticipo del venerdì tra Venezia e Udinese. Entrambe le gare si giocano alle 15.
Le formazioni ufficiali sono state comunicate dai rispettivi club e qualche assenza di rilievo c'è: quella di Antonio Raimondo nel Frosinone, di M'Bala Nzola nel Cagliari, di Ché Adams nel Torino, di Konan N'Dri nel Lecce.
Perché i quattro non giocano titolari Cagliari-Frosinone e Torino-Lecce? Chi è convocato e in panchina e chi no.
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