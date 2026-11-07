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Frosinone Calcio v US Lecce - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Stefano Silvestri

Perché Raimondo, Ché Adams, N'Dri, Nzola non giocano Cagliari-Frosinone e Torino-Lecce: chi è infortunato e chi è convocato e in panchina

Fantacalcio
Cagliari vs Frosinone
Torino vs Lecce
Torino
Lecce
Serie A
Cagliari
Frosinone

Diverse assenze dalle formazioni titolari delle due partite delle 15: la motivazione caso per caso, tra infortuni e scelte tecniche.

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Cagliari-Frosinone e Torino-Lecce: sono queste le due partite che aprono il sabato di Serie A dopo l'anticipo del venerdì tra Venezia e Udinese. Entrambe le gare si giocano alle 15.

Le formazioni ufficiali sono state comunicate dai rispettivi club e qualche assenza di rilievo c'è: quella di Antonio Raimondo nel Frosinone, di M'Bala Nzola nel Cagliari, di Ché Adams nel Torino, di Konan N'Dri nel Lecce.

Perché i quattro non giocano titolari Cagliari-Frosinone e Torino-Lecce? Chi è convocato e in panchina e chi no.

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  • LE FORMAZIONI UFFICIALI DI CAGLIARI-FROSINONE

    Queste sono le formazioni ufficiali di Cagliari-Frosinone:

    CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Kofler, Rodriguez, Grandu; Adopo, Romano, Deiola; Trepy, Maldini; Mendy. All. Pisacane

    FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calò, Cichella; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Birligea. All. Alvini

  • LE FORMAZIONI UFFICIALI DI TORINO-LECCE

    Queste sono invece le ufficiali di Torino-Lecce:

    TORINO (3-5-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Vlasic, Fitz-Jim, Bragança, Cacciamani; Kulenovic, Simeone. All. Abate

    LECCE (5-3-2): Falcone; Dembele, Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ngom, Maleh; Stulic, Fatah. All. Di Francesco

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  • PERCHÉ RAIMONDO NON GIOCA CAGLIARI-FROSINONE

    Per quanto riguarda Raimondo, si è infortunato durante la scorsa partita, vinta per 2-0 dal Frosinone sul Torino. L'attaccante di proprietà del Bologna ha rimediato una "lesione multilegamentosa contusivo-distorsiva della caviglia sinistra, per la quale il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo". Raimondo dovrebbe rimanere a riposo al massimo un paio di mesi, tornando in campo tra la fine di dicembre e l'inizio di gennaio 2027.

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  • Che Adams TorinoGetty Images

    PERCHÉ CHÉ ADAMS NON GIOCA TORINO-LECCE

    Abate non aveva dato segnali alla vigilia di voler escludere Adams, ma è proprio quello che ha fatto: a far coppia con Simeone nell'attacco del Torino è Kulenovic. Scelta tecnica da parte dell'allenatore granata, che ha deciso di far rifiatare l'attaccante scozzese, dopo che questi non ha brillato a Frosinone. Kulenovic proverà a ripetersi dopo i due goal, entrambi fortunosi, contro Bologna e Udinese.

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  • PERCHÉ N'DRI NON GIOCA TORINO-LECCE

    Ha deciso di cambiare qualcosa a livello tattico Eusebio Di Francesco: fuori un esterno offensivo come N'Dri, buon protagonista del Lecce nelle scorse settimane, e dentro al suo posto un terzino come Dembele, di proprietà proprio del Torino. Il Lecce potrebbe quindi giocare con una sorta di 3-5-2 molto coperto, con Danilo Veiga più accentrato in difesa, al fine di limitare i danni in un momento non semplice: pesano le 3 sconfitte di fila con 9 goal al passivo. N'Dri parte comunque dalla panchina e potrebbe entrare a gara in corso.

  • PERCHÉ NZOLA NON GIOCA CAGLIARI-FROSINONE

    Nonostante abbia segnato contro Roma e Lazio, non c'è nemmeno Nzola. Il quale però, proprio come Raimondo, è infortunato. L'attaccante angolano ha infatti rimediato una distrazione di basso grado ai flessori che gli consentirà di tornare in campo solo dopo la sosta per le Nazionali. Al suo posto gioca l'altro centravanti della rosa di Pisacane, ovvero il giovane Mendy.

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