Perché Raimondo, Ché Adams, N'Dri, Nzola non giocano Cagliari-Frosinone e Torino-Lecce: chi è infortunato e chi è convocato e in panchina

Cagliari-Frosinone e Torino-Lecce: sono queste le due partite che aprono il sabato di Serie A dopo l'anticipo del venerdì tra Venezia e Udinese. Entrambe le gare si giocano alle 15.

Le formazioni ufficiali sono state comunicate dai rispettivi club e qualche assenza di rilievo c'è: quella di Antonio Raimondo nel Frosinone, di M'Bala Nzola nel Cagliari, di Ché Adams nel Torino, di Konan N'Dri nel Lecce.

Perché i quattro non giocano titolari Cagliari-Frosinone e Torino-Lecce? Chi è convocato e in panchina e chi no.