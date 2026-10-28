Perché Pio Esposito, Calhanoglu, Barella, Martinez e Akanji non giocano Venezia-Inter: infortunio o scelta tecnica di Chivu?

L'Inter scende in campo a Venezia con una formazione praticamente inedita nel suo undici titolare.
Tanti big rimangono in panchina: i motivi delle scelte di Chivu.
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L'Inter scende in campo a Venezia con una formazione praticamente inedita nel suo undici titolare.
Tanti big rimangono in panchina: i motivi delle scelte di Chivu.
Pio Esposito ha avuto a che fare con un attacco febbrile nelle ultime ore.
Avrebbe dovuto giocare lui con Bonny e dare un turno di riposo a Thuram, ma le condizioni fisiche non perfette di Pio hanno spinto Chivu a scegliere la coppia francese per l'attacco.
Diouf e Dimarco sono al loro posto sulle fasce, con Spence in panchina, ma in mezzo al campo rimangono fuori sia Barella che Calhanoglu.
Nessun problema fisico in questo caso, ma semplice gestione delle energie e degli uomini in vista del derby e della Champions.
Spazio per Zieliski, Sucic e soprattutto Stankovic, alla prima da titolare con la maglia dell'Inter.
In porta viene confermato Provedel, che era già stato preferito a Martinez contro la Fiorentina.
Da capire se questa scelta verrà riproposta anche contro il Milan o se lo spagnolo tornerà tra i pali in occasione del derby.
In difesa a riposare è invece Akanji, con Carlos Augusto braccetto al fianco di Bisseck e Bastoni.
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