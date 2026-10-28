Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
FC Internazionale v AC Monza - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Marco Trombetta

Perché Pio Esposito, Calhanoglu, Barella, Martinez e Akanji non giocano Venezia-Inter: infortunio o scelta tecnica di Chivu?

Serie A
Fantacalcio
Venezia vs Inter
Venezia
Inter

Nella formazione titolare dell'Inter contro il Venezia mancano Pio Esposito, Calhanoglu, Martinez, Barella e Akanji oltre a Lautaro infortunato.

Pubblicità

L'Inter scende in campo a Venezia con una formazione praticamente inedita nel suo undici titolare.

Tanti big rimangono in panchina: i motivi delle scelte di Chivu.

  • FUORI PIO ESPOSITO, GIOCANO THURAM E BONNY

    Pio Esposito ha avuto a che fare con un attacco febbrile nelle ultime ore.

    Avrebbe dovuto giocare lui con Bonny e dare un turno di riposo a Thuram, ma le condizioni fisiche non perfette di Pio hanno spinto Chivu a scegliere la coppia francese per l'attacco.

  • CENTROCAMPO RIVOLUZIONATO

    Diouf e Dimarco sono al loro posto sulle fasce, con Spence in panchina, ma in mezzo al campo rimangono fuori sia Barella che Calhanoglu.

    Nessun problema fisico in questo caso, ma semplice gestione delle energie e degli uomini in vista del derby e della Champions.

    Spazio per Zieliski, Sucic e soprattutto Stankovic, alla prima da titolare con la maglia dell'Inter.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • ANCORA PROVEDEL, RESTA IN PANCHINA AKANJI

    In porta viene confermato Provedel, che era già stato preferito a Martinez contro la Fiorentina.

    Da capire se questa scelta verrà riproposta anche contro il Milan o se lo spagnolo tornerà tra i pali in occasione del derby.

    In difesa a riposare è invece Akanji, con Carlos Augusto braccetto al fianco di Bisseck e Bastoni.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google
Prossime partite
VEN

VEN

Serie A

28 ott 2026

INT

INT