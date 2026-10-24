Perché Nico Paz, Ramon, Muric, Laurienté e Sebastiano Esposito non giocano Como-Sassuolo: chi è convocato e in panchina e chi no

Como e Sassuolo si sfidano alle 15 al Sinigaglia nella seconda partita dell'ottava giornata di Serie A, in contemporanea con Cagliari-Bologna. Ma lo faranno senza alcuni titolarissimi.
Cinque, in particolare, non compaiono nei 22 che si daranno inizialmente battaglia in campo: Nico Paz e Jacobo Ramon da una parte, Arijanet Muric, Armand Laurienté e Sebastiano Esposito dall'altra.
Perché i cinque non giocano Como-Sassuolo? La motivazione della loro assenza, caso per caso.
50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.