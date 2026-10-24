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Nico Paz Muric LaurientéGetty Images
Stefano Silvestri

Perché Nico Paz, Ramon, Muric, Laurienté e Sebastiano Esposito non giocano Como-Sassuolo: chi è convocato e in panchina e chi no

Fantacalcio
Como vs Sassuolo
Como
Sassuolo
Serie A
N. Paz
A. Muric
A. Lauriente

Diverse sorprese nelle formazioni ufficiali scelte da Fabregas e Aquilani per la partita del Sinigaglia: la motivazione dell'assenza di tre titolarissimi.

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Como e Sassuolo si sfidano alle 15 al Sinigaglia nella seconda partita dell'ottava giornata di Serie A, in contemporanea con Cagliari-Bologna. Ma lo faranno senza alcuni titolarissimi.

Cinque, in particolare, non compaiono nei 22 che si daranno inizialmente battaglia in campo: Nico Paz e Jacobo Ramon da una parte, Arijanet Muric, Armand Laurienté e Sebastiano Esposito dall'altra.

Perché i cinque non giocano Como-Sassuolo? La motivazione della loro assenza, caso per caso.


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  • PERCHÉ NICO PAZ NON GIOCA COMO-SASSUOLO

    L'assenza che fa più rumore è certamente quella di Nico Paz, ma di mezzo non ci sono infortuni: reduce dalla strepitosa serata contro il Manchester United, il campione argentino è stato lasciato inizialmente in panchina da Fabregas con l'intento di farlo rifiatare. Specialmente considerando che il Como, come le altre squadre di Serie A, tornerà in campo tra pochi giorni per il primo turno infrasettimanale del campionato.

  • Jacobo Ramon ComoGetty

    PERCHÉ RAMON NON GIOCA COMO-SASSUOLO

    Turno di riposo anche per Jacobo Ramon: nei piani di Fabregas, l'ex difensore del Real Madrid avrebbe dovuto rifiatare domenica scorsa contro la Fiorentina, ma l'infortunio rimediato da Chalobah dopo pochi minuti di gioco ha costretto l'allenatore a inserirlo a partita in corso. Ramon ha poi giocato dall'inizio contro il Manchester United, andando pure a segno. Tornerà titolare martedì contro il Torino.

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  • PERCHÉ MURIC NON GIOCA COMO-SASSUOLO

    In questo caso, la scelta di Aquilani di cambiare portiere è legata all'avvio di stagione negativo di Muric. Il portiere kosovaro ha messo in fila troppi errori, gli ultimi venerdì della scorsa settimana nell'anticipo contro il Frosinone, gara nella quale ha regalato almeno due reti ai ciociari. In quell'occasione l'estremo difensore neroverde è sembrato quasi in stato confusionario anche con il pallone tra i piedi. Il suo allenatore ha così deciso di puntare su Turati tra i pali.

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  • PERCHÉ LAURIENTÉ NON GIOCA COMO-SASSUOLO

    Alla vigilia della partita contro il Como, Aquilani ha spiegato in conferenza stampa che Laurienté "non sempre è al 100% e questo lo condiziona un po'". Anche per questo, l'ex allenatore del Catanzaro ha deciso di far partire il francese dalla panchina e schierare al suo posto Dominguez sulla sinistra del tridente. Laurienté potrà comunque fare il proprio ingresso in campo a partita in corso.

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  • PERCHÉ SEBASTIANO ESPOSITO NON GIOCA COMO-SASSUOLO

    È legata a una scelta tecnica anche la decisione di far partire dalla panchina Sebastiano Esposito, spremuto nelle ultime partite dopo aver già giocato in Nazionale durante la sosta. Il fratello d'arte, del resto, è costantemente in ballottaggio con Bowie, che questa volta si è preso una maglia da titolare e spera di sfruttare al meglio la chance concessagli da Aquilani.

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