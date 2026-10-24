Perché Nico Paz, Ramon, Muric, Laurienté e Sebastiano Esposito non giocano Como-Sassuolo: chi è convocato e in panchina e chi no

In questo caso, la scelta di Aquilani di cambiare portiere è legata all'avvio di stagione negativo di Muric. Il portiere kosovaro ha messo in fila troppi errori, gli ultimi venerdì della scorsa settimana nell'anticipo contro il Frosinone, gara nella quale ha regalato almeno due reti ai ciociari. In quell'occasione l'estremo difensore neroverde è sembrato quasi in stato confusionario anche con il pallone tra i piedi. Il suo allenatore ha così deciso di puntare su Turati tra i pali.