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Lelio Donato

Perché Modric, Pulisic, Rabiot, Gila e Moreira non giocano Milan-Bologna: infortunio, squalifica o turnover?

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Milan vs Bologna
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La formazione schierata da Ruben Amorim per Milan-Bologna è ampiamente rimaneggiata tra turnover e assenze per infortunio: perché non giocano Modric, Pulisic, Gila, Rabiot e Moreira.

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Quello che scende in campo nel turno infrasettimanale contro il Bologna non è certamente il Milan tipo.

Nella formazione titolare schierata da Ruben Amorim mancano infatti parecchi giocatori che sono ritenuti fondamentali dal tecnico portoghese.

Ma qual è il motivo delle assenze di Gila, Rabiot e Moreira? Perché Modric e Pulisic non giocano titolari Milan-Bologna?

  • PERCHÈ NON GIOCANO MODRIC E PULISIC

    Nella formazione titolare del Milan contro il Bologna non figura Luka Modric e Christian Pulisic.

    Entrambi sono però regolarmente a disposizione in panchina, dunque la loro esclusione dall'undici di Amorim è dovuta solo al turnover in vista dei prossimi impegni che attendono i rossoneri.

    Sabato sera infatti a 'San Siro' è in programma l'attesissimo derby contro l'Inter. E in quell'occasione Modric e Pulisic saranno sicuramente in campo.

  • GILA, RABIOT E MOREIRA INFORTUNATI: QUANDO TORNANO

    Discorso diverso invece per altri tre potenziali titolari del Milan.

    Mario Gila, Adrien Rabiot e Diego Moreira sono attualmente infortunati e dopo la trasferta di Udine saltano anche la sfida casalinga contro il Bologna.

    Nessuno di loro è a disposizione in panchina ma tutti sperano di recuperare in tempo per il derby. Da monitorare in particolare il polpaccio del francese.

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