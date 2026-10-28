Perché Modric, Pulisic, Rabiot, Gila e Moreira non giocano Milan-Bologna: infortunio, squalifica o turnover?

50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.
Quello che scende in campo nel turno infrasettimanale contro il Bologna non è certamente il Milan tipo.
Nella formazione titolare schierata da Ruben Amorim mancano infatti parecchi giocatori che sono ritenuti fondamentali dal tecnico portoghese.
Ma qual è il motivo delle assenze di Gila, Rabiot e Moreira? Perché Modric e Pulisic non giocano titolari Milan-Bologna?