Perché Matteo Tramoni non gioca più: cosa sta succedendo, le parole di Hiljemark e la situazione verso Pisa-Cagliari

Un pari all'esordio, poi soltanto sconfitte. E una lotta per la salvezza divenuta ormai un miraggio quasi totale. Ma se l'arrivo di Oscar Hiljemark non ha cambiato la stagione del Pisa, ha dato la svolta a quella di Matteo Tramoni. In negativo, però.
Il trequartista corso, che durante la finestra invernale del mercato è stato vicino a tornare in B per giocare col Palermo, semplicemente non gioca più. E non è un modo di dire: non gioca più per davvero.
Il cambio in panchina, con l'esonero di Alberto Gilardino e la scelta dirigenziale di puntare su Hiljemark, è stato deleterio per Tramoni. Come ampiamente confermato dalle formazioni delle ultime partite, tutte inesorabilmente prive del suo nome.