Perché Matteo Tramoni non gioca più: cosa sta succedendo, le parole di Hiljemark e la situazione verso Pisa-Cagliari

Tramoni, che lo scorso anno è stato uno dei protagonisti della promozione in Serie A del Pisa, in questa stagione ha collezionato 22 presenze in campionato e un paio in Coppa Italia: il conto dei goal segnati è fermo a due, idem quello degli assist.

Solo che a dargli fiducia è stato praticamente solo Gilardino. Non Hiljemark, che dal momento del proprio arrivo ha guidato la squadra in cinque partite e per quattro volte ha fatto a meno di Tramoni, lasciandolo in panchina dall'inizio alla fine.

L'ex giocatore di Cagliari e Brescia è sceso in campo un'unica volta nel frattempo: contro il Milan il 13 febbraio. Ha giocato dall'inizio, è rimasto sul terreno di gioco per 56 minuti, non ha incantato. E poi è tornato in panchina, come a Verona una settimana prima, restandovi per tre volte di fila.