Matteo Tramoni PisaGetty Images
Stefano Silvestri

Perché Matteo Tramoni non gioca più: cosa sta succedendo, le parole di Hiljemark e la situazione verso Pisa-Cagliari

Il trequartista corso ha perso completamente il posto da titolare dopo l'addio di Gilardino: nelle ultime cinque partite ha giocato solo contro il Milan. Il nuovo allenatore: "Nessun caso".

Un pari all'esordio, poi soltanto sconfitte. E una lotta per la salvezza divenuta ormai un miraggio quasi totale. Ma se l'arrivo di Oscar Hiljemark non ha cambiato la stagione del Pisa, ha dato la svolta a quella di Matteo Tramoni. In negativo, però.

Il trequartista corso, che durante la finestra invernale del mercato è stato vicino a tornare in B per giocare col Palermo, semplicemente non gioca più. E non è un modo di dire: non gioca più per davvero.

Il cambio in panchina, con l'esonero di Alberto Gilardino e la scelta dirigenziale di puntare su Hiljemark, è stato deleterio per Tramoni. Come ampiamente confermato dalle formazioni delle ultime partite, tutte inesorabilmente prive del suo nome.

  • UNA PRESENZA IN 5 PARTITE

    Tramoni, che lo scorso anno è stato uno dei protagonisti della promozione in Serie A del Pisa, in questa stagione ha collezionato 22 presenze in campionato e un paio in Coppa Italia: il conto dei goal segnati è fermo a due, idem quello degli assist.

    Solo che a dargli fiducia è stato praticamente solo Gilardino. Non Hiljemark, che dal momento del proprio arrivo ha guidato la squadra in cinque partite e per quattro volte ha fatto a meno di Tramoni, lasciandolo in panchina dall'inizio alla fine.

    L'ex giocatore di Cagliari e Brescia è sceso in campo un'unica volta nel frattempo: contro il Milan il 13 febbraio. Ha giocato dall'inizio, è rimasto sul terreno di gioco per 56 minuti, non ha incantato. E poi è tornato in panchina, come a Verona una settimana prima, restandovi per tre volte di fila.

  • PERCHÉ TRAMONI NON GIOCA

    Hiljemark le ha provate tutte, anche se con risultati decisamente rivedibili, per provare a rialzare le sorti del Pisa a livello di risultati e di classifica. E tra le mosse tentate dall'ex centrocampista del Palermo c'è stata anche quella di dar fiducia ai nuovi arrivi del mercato.

    Nelle ultime partite hanno così trovato spazio i vari Durosinmi, Stojilkovic, ma anche Iling-Junior. Nessuno dei tre è riuscito a fare la differenza o a offrire un contributo tale da consentire al Pisa di conquistare almeno una vittoria, ma intanto a fare le spese della rivoluzione offensiva è stato proprio Tramoni, finito nelle retrovie per quanto riguarda le gerarchie di Hiljemark.

    L'unico a tenersi il posto dai primi mesi con Gilardino in panchina, alla fine, è stato Moreo. Sia nella posizione di trequartista in un 3-4-2-1 che di centravanti accanto a un'altra punta (Stojilkovic, Durosinmi, Meister).

  • Hellas Verona FC v Pisa SC - Serie AGetty Images Sport

    HILJEMARK: "NORMALI SCELTE TECNICHE"

    Dopo Pisa-Bologna 0-1 di lunedì 2 marzo, gara decisa da una perla nel finale di Odgaard, Hiljemark si è presentato in conferenza stampa per commentare l'ennesima sconfitta. E un giornalista presente gli ha chiesto della possibile esistenza di un caso Tramoni, improvvisamente escluso dall'undici titolare.

    "Nessun caso - gli ha risposto il tecnico pisano - semplicemente ho fatto altre scelte. Sono normali scelte tecniche".

  • TRAMONI GIOCA PISA-CAGLIARI?

    La situazione, a meno di imprevedibili sorprese, non cambierà neppure per la prossima partita di campionato del Pisa: l'ennesima ultima spiaggia contro il Cagliari, gara in programma all'Arena Garibaldi domenica 15 marzo alle ore 15.

    Tramoni partirà di nuovo dalla panchina: sarà la quinta volta in sei partite da quando Hiljemark è arrivato in Toscana. Con la speranza, diversamente da quanto è accaduto nelle precedenti gare, di mettere quantomeno piede in campo nel corso del secondo tempo.

    Hiljemark punterà nuovamente su Moreo in attacco e dovrà scegliere il suo partner: il ballottaggio tra Durosinmi e Stojilkovic è aperto, con Meister in seconda fila. E Tramoni in terza.

