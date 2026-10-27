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SSC Napoli v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Marco Trombetta

Perché Malen, Wesley e Maldini non giocano Roma-Cagliari: infortunio o scelta tecnica?

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Roma vs Cagliari
Cagliari

Scelte di formazioni importanti in Roma-Cagliari: restano fuori Wesley, Maldini e soprattutto Donyell Malen.

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Dopo il pareggio in rimonta contro il Napoli, la Roma torna all'Olimpico per affrontare il Cagliari nel turno infrasettimanale.

E il turnover non manca, sia da parte di Gasperini che da parte di Pisacane.

  • FUORI MALEN, WESLEY, BALERDI E HERMOSO NELLA ROMA

    Nella Roma l'assenza nell'undici iniziale che fa più rumore è quella di Donyell Malen.

    L'olandese parte dalla panchina, con Castro titolare al suo posto. Nessun problema fisico alla base della scelta di Gasperini, ma semplice gestione delle energie, visto che nel weekend si gioca ancora e poi c'è anche la Champions.

    Fuori per lo stesso motivo anche Wesley (giocano Molina e Lulli sulle fasce), Hermoso e Balerdi: in difesa ci sono Koulierakis e Ndicka con Mancini.

  • NON GIOCANO MALDINI E MENDY A SORPRESA

    E le sorprese non mancano nemmeno lato Cagliari, dove Pisacane rinuncia al suo top player di questo inizio stagione: Daniel Maldini.

    Insieme a lui resta in panchina pure Mendy, sino a questo momento intoccabile in attacco. Si tratta anche in questo caso di semplice turnover.

    Spazio in avanti per Fadera e Nzola.

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