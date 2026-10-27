Perché Malen, Wesley e Maldini non giocano Roma-Cagliari: infortunio o scelta tecnica?

Nella Roma l'assenza nell'undici iniziale che fa più rumore è quella di Donyell Malen.

L'olandese parte dalla panchina, con Castro titolare al suo posto. Nessun problema fisico alla base della scelta di Gasperini, ma semplice gestione delle energie, visto che nel weekend si gioca ancora e poi c'è anche la Champions.

Fuori per lo stesso motivo anche Wesley (giocano Molina e Lulli sulle fasce), Hermoso e Balerdi: in difesa ci sono Koulierakis e Ndicka con Mancini.