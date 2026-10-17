Perché Malen, Dybala, Manu Koné, Wesley, Molina e Gianluca Mancini non giocano Roma-Genoa: chi è convocato e in panchina e chi no

Dimenticare la clamorosa rimonta subita contro il Real Madrid: questo è l'input della Roma, che nell'anticipo delle 20.45 ospita il Genoa dell'ex Daniele De Rossi all'Olimpico.
La formazione dell'altro ex Gian Piero Gasperini scenderà però in campo senza diversi elementi titolari: in particolare, non ci sono Donyell Malen, Paulo Dybala, Manu Koné e Gianluca Mancini.
Perché i quattro non giocano Roma-Genoa? La situazione di ciascuno, chi è stato convocato ed è in panchina e chi no.
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