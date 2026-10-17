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Dybala MalenGetty Images
Stefano Silvestri

Perché Malen, Dybala, Manu Koné, Wesley, Molina e Gianluca Mancini non giocano Roma-Genoa: chi è convocato e in panchina e chi no

Serie A
Roma vs Genoa
Roma
Genoa

Gasperini senza diversi elementi solitamente titolari nell'anticipo delle 20.45: la motivazione delle varie assenze dall'undici di partenza giallorosso.

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Dimenticare la clamorosa rimonta subita contro il Real Madrid: questo è l'input della Roma, che nell'anticipo delle 20.45 ospita il Genoa dell'ex Daniele De Rossi all'Olimpico.

La formazione dell'altro ex Gian Piero Gasperini scenderà però in campo senza diversi elementi titolari: in particolare, non ci sono Donyell Malen, Paulo Dybala, Manu Koné e Gianluca Mancini.

Perché i quattro non giocano Roma-Genoa? La situazione di ciascuno, chi è stato convocato ed è in panchina e chi no.


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  • PERCHÉ MALEN NON GIOCA ROMA-GENOA

    Donyell Malen non c'è in quanto è squalificato. L'attaccante olandese è stato espulso domenica scorsa sul campo del Como e deve scontare una giornata di squalifica. Tornerà a disposizione di Gasperini, per quanto riguarda il campionato, nella trasferta di Napoli di sabato 24 ottobre.

  • PERCHÉ DYBALA NON GIOCA ROMA-GENOA

    Paulo Dybala non è stato nemmeno convocato, e dunque non siede nemmeno in panchina, dopo essere stato costretto a lasciare il campo all'intervallo di Roma-Real Madrid. L'ex bianconero ha rimediato un affaticamento al polpaccio, guaio muscolare non grave ma che lo costringe a dare forfait questa sera. Non impossibile rivederlo tra i convocati contro lo Slovan Bratislava in Champions League, altrimenti tra una settimana a Napoli.

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  • PERCHÉ KONÉ NON GIOCA ROMA-GENOA

    Infortunio anche per Manu Koné, più serio rispetto a quello di Dybala ma non grave come si sarebbe potuto pensare in un primo momento: il francese è stato costretto ad abbandonare il campo nel primo tempo contro il Real Madrid a causa di una lesione muscolare e spera di tornare in campo verso metà novembre, prima della seconda sosta per gli impegni delle Nazionali.

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  • Wesley RomaGetty Images

    PERCHÉ WESLEY NON GIOCA ROMA-GENOA

    L'esclusione di Wesley dall'undici di partenza della Roma contro il Genoa è invece legata a una scelta tecnica da parte di Gasperini: l'esterno brasiliano rifiata in vista della Champions e sulla sinistra è Rensch a prenderne il posto.

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  • PERCHÉ MOLINA NON GIOCA ROMA-GENOA

    Discorso simile per Nahuel Molina: anche l'ex esterno di Udinese e Atletico Madrid parte dalla panchina per una decisione legata al turnover da parte di Gasperini. In campo al suo posto il giovane Lulli, che aveva iniziato la stagione da titolare sulla destra prima di far spazio proprio al neo arrivato argentino.

  • PERCHÉ MANCINI NON GIOCA ROMA-GENOA

    Non è presente nell'undici titolare della Roma nemmeno Gianluca Mancini, vittima di qualche acciacco fisico: l'ex difensore dell'Atalanta è comunque a disposizione di Gasperini, che ha deciso di preservarlo dal primo minuto portandolo con sé in panchina, e potrebbe fare il proprio ingresso in campo nel corso del match.

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