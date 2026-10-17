Perché Lautaro Martinez, Calhanoglu e Diouf non giocano Bologna-Inter: chi è convocato e in panchina e chi no

Obiettivo primo posto solitario, almeno per 24 ore. L'Inter scende in campo per questo a Bologna, ma anche per lasciarsi alle spalle il bruciante ko infrasettimanale contro il Bruges.
Ma lo farà, la squadra di Cristian Chivu, senza diversi elementi di spicco: Lautaro Martinez, Hakan Calhanoglu e Andy Diouf non compaiono nell'undici titolare nerazzurro per la partita in programma alle 18 al Dall'Ara.
Perché? Il motivo della loro assenza, caso per caso, e chi è convocato e chi no.
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