Perché Lautaro Martinez, Calhanoglu e Diouf non giocano Bologna-Inter: chi è convocato e in panchina e chi no

È invece legata a una scelta tecnica l'esclusione di Hakan Calhanoglu dall'undici titolare dell'Inter a Bologna. Il turco è stato regolarmente convocato e siede inizialmente in panchina, lasciando il posto a Zielinski in cabina di regia con Sucic nel ruolo di mezzala sinistra. Nonostante un apparente problema a un ginocchio rimediato contro il Parma, Calhanoglu è sceso in campo contro il Bruges, gara in cui ha colpito una traversa e provocato un rigore. Chivu ha deciso di risparmiargli un tour de force per averlo più fresco mercoledì, in Champions League, contro lo Shakhtar.