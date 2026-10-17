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Lautaro Calhanoglu DioufGetty Images
Stefano Silvestri

Perché Lautaro Martinez, Calhanoglu e Diouf non giocano Bologna-Inter: chi è convocato e in panchina e chi no

Serie A
Inter
Bologna vs Inter
Bologna

Diversi elementi di spicco non compaiono nell'undici titolare scelto da Chivu per l'anticipo del Dall'Ara: il motivo delle assenze caso per caso.

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Obiettivo primo posto solitario, almeno per 24 ore. L'Inter scende in campo per questo a Bologna, ma anche per lasciarsi alle spalle il bruciante ko infrasettimanale contro il Bruges.

Ma lo farà, la squadra di Cristian Chivu, senza diversi elementi di spicco: Lautaro Martinez, Hakan Calhanoglu e Andy Diouf non compaiono nell'undici titolare nerazzurro per la partita in programma alle 18 al Dall'Ara.

Perché? Il motivo della loro assenza, caso per caso, e chi è convocato e chi no.


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  • PERCHÉ LAUTARO MARTINEZ NON GIOCA BOLOGNA-INTER

    Lautaro Martinez non c'è in quanto è infortunato: il capitano dell'Inter ha infatti rimediato un infortunio muscolare, nello specifico un risentimento ai flessori della coscia sinistra, nel finale della partita contro il Bruges. I suoi tempi di recupero non saranno brevissimi: Lautaro tornerà in campo solo dopo la sosta, dunque nella seconda metà di novembre.

  • PERCHÉ CALHANOGLU NON GIOCA BOLOGNA-INTER

    È invece legata a una scelta tecnica l'esclusione di Hakan Calhanoglu dall'undici titolare dell'Inter a Bologna. Il turco è stato regolarmente convocato e siede inizialmente in panchina, lasciando il posto a Zielinski in cabina di regia con Sucic nel ruolo di mezzala sinistra. Nonostante un apparente problema a un ginocchio rimediato contro il Parma, Calhanoglu è sceso in campo contro il Bruges, gara in cui ha colpito una traversa e provocato un rigore. Chivu ha deciso di risparmiargli un tour de force per averlo più fresco mercoledì, in Champions League, contro lo Shakhtar.

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  • PERCHÉ DIOUF NON GIOCA BOLOGNA-INTER

    Va inizialmente in panchina per una scelta tecnica di Chivu anche Andy Diouf. L'esterno francese ha giocato due volte su due dall'inizio dopo essere rientrato dalla sosta per le Nazionali, tra cui 90 minuti contro il Bruges. Il suo allenatore ha deciso così di farlo rifiatare a Bologna, schierando dal primo minuto Luis Henrique sulla destra. Per il brasiliano, fin qui poco utilizzato, si tratterà della seconda titolarità stagionale dopo quella della seconda giornata contro il Cagliari.

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