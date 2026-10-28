Perché la Juventus ha venduto Mbangula: dai milioni incassati alle mosse necessarie per il bilancio

Certo, ora è facile parlare di rimpianto. Di dubbi, di delusione (sportiva): perché guardare esultare Samuel Mbangula a San Siro dopo la tripletta contro il Milan fa questo effetto.

Che, poi, si può parlare anche del simbolismo dei goal del belga: dai rossoneri, ultima squadra contro cui ha segnato in Serie A nel 2025, ai rossoneri, prima squadra contro cui segna con la maglia dei rossoblù.

Era con la maglia della Juventus, due stagioni fa, prima di essere ceduto: ma perché è andata così? Perché i bianconeri lo hanno venduto? Ecco, questa è la domanda che si fanno i tifosi. Adesso.