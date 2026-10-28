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Antonio Torrisi

Perché la Juventus ha venduto Mbangula: dai milioni incassati alle mosse necessarie per il bilancio

Serie A
Milan vs Bologna
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Bologna
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L'ex bianconero decisivo contro il Milan con la maglia del Bologna: ma perché la Juventus lo aveva ceduto?

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Certo, ora è facile parlare di rimpianto. Di dubbi, di delusione (sportiva): perché guardare esultare Samuel Mbangula a San Siro dopo la tripletta contro il Milan fa questo effetto.

Che, poi, si può parlare anche del simbolismo dei goal del belga: dai rossoneri, ultima squadra contro cui ha segnato in Serie A nel 2025, ai rossoneri, prima squadra contro cui segna con la maglia dei rossoblù.

Era con la maglia della Juventus, due stagioni fa, prima di essere ceduto: ma perché è andata così? Perché i bianconeri lo hanno venduto? Ecco, questa è la domanda che si fanno i tifosi. Adesso.

  • PERCHÉ LA JUVENTUS HA VENDUTO MBANGULA NEL 2025?

    Le questioni sono due: una economica, l'altra tecnica. Partiamo dalla prima.

    Per questioni di bilancio la Juventus si è trovata a cedere Samuel Mbangula al Werder Brema (in un primo momento si parlava di un duplice affare che coinvolgeva Timothy Weah e che riguardava un possibile trasferimento al Nottingham Forest, poi saltato).

    Una scelta "obbligata", insomma, spinta anche dalle scelte tecniche dell'allenatore Igor Tudor, che vedeva il belga più come una riserva che come titolare.

  • A QUANTO HA VENDUTO MBANGULA LA JUVENTUS: QUANTO HA INCASSATO

    Poi ci sono le cifre: Mbangula si è trasferito al Werder Brema per 10 milioni di euro, pagabili in 4 esercizi, più 2 di bonus, raggiungibili con determinati obiettivi.

    L'effetto sul bilancio è stato importante: come comunicato dalla Juventus nel 2025, l'impatto economico su "positivo", con 6.9 milioni di euro sull'esercizio in corso.

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  • UNA TRIPLETTA STORICA PER MBANGULA

    Che, poi, non è solo il fatto di aver segnato una tripletta alla prima da titolare con il Bologna: Mbangula ha fatto qualcosa di storico.

    Prima di lui, infatti, l'unico giocatore a segnare una tripletta in trasferta contro il Milan in Serie A era stato Gabriel Omar Batistuta. Non male.

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