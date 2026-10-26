Perché la cerimonia del Pallone d'Oro 2026 inizia in ritardo: i motivi, cosa è successo a Londra e quando comincia

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C'è ancora da attendere per conoscere il vincitore del Pallone d'Oro 2026.
La cerimonia, che per la prima volta si svolge a Londra, inizierà infatti con qualche decina di minuti di ritardo.
Ma cosa è successo? Perché l'inizio della cerimonia non sarà nell'orario previsto?