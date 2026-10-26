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Lelio Donato

Perché la cerimonia del Pallone d'Oro 2026 inizia in ritardo: i motivi, cosa è successo a Londra e quando comincia

La cerimonia per l'assegnazione del Pallone d'Oro, che per la prima volta si svolge a Londra, inizia in ritardo: i motivi e cosa è successo nella capitale inglese.

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C'è ancora da attendere per conoscere il vincitore del Pallone d'Oro 2026.

La cerimonia, che per la prima volta si svolge a Londra, inizierà infatti con qualche decina di minuti di ritardo.

Ma cosa è successo? Perché l'inizio della cerimonia non sarà nell'orario previsto?

  • PALLONE D'ORO IN RITARDO

    La cerimonia per il Pallone d'Oro 2026 sarebbe dovuta iniziare alle ore 21.00 italiane, le 20.00 in Inghilterra.

    Ma l'organizzazione ha annunciato che dovrebbe iniziare mezz'ora dopo rispetto al previsto, dunque intorno alle ore 21.30.

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