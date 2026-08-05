Perché Kolo Muani e Alajbegovic non giocano Chelsea-Juventus? Sono in panchina? Le scelte di Spalletti

La Juventus affronta il Chelsea in amichevole senza i nuovi arrivi Kolo Muani e Alajbegovic.
Spalletti ha deciso di lasciarli fuori per il testi di lusso ad Hong Kong, nonostante siano stati aggregati al gruppo.
La Juventus affronta il Chelsea in amichevole senza i nuovi arrivi Kolo Muani e Alajbegovic.
Spalletti ha deciso di lasciarli fuori per il testi di lusso ad Hong Kong, nonostante siano stati aggregati al gruppo.
Nei primi allenamenti con la maglia della Juventus nel clima umido di Hong Kong, Kolo Muani e Alajbegovic hanno svolto solo corsa e palestra.
Per questo motivo Spalletti ha deciso di posticipare il loro esordio in campo alle prossime amichevoli.
Non vuole forzare i tempi e avere i due giocatori pronti soprattutto per l'inizio del campionato.
A disposizione invece Yildiz, che parte però dalla panchina contro il Chelsea e avrà probabilmente minutaggio a gara in corso.
Spalletti ha deciso di puntare su Miretti, Boga e McKennie, con Milik titolare in attacco al posto di David, anche lui in panchina.
Chance per Gatti in difesa al posto di Bremer e Douglas Luiz in mezzo al campo.
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