Perché Kolo Muani e Alajbegovic non giocano Chelsea-Juventus? Sono in panchina? Le scelte di Spalletti

Nei primi allenamenti con la maglia della Juventus nel clima umido di Hong Kong, Kolo Muani e Alajbegovic hanno svolto solo corsa e palestra.

Per questo motivo Spalletti ha deciso di posticipare il loro esordio in campo alle prossime amichevoli.

Non vuole forzare i tempi e avere i due giocatori pronti soprattutto per l'inizio del campionato.







