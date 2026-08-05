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Kolo Muani AlajbegovicGetty Images
Marco Trombetta

Perché Kolo Muani e Alajbegovic non giocano Chelsea-Juventus? Sono in panchina? Le scelte di Spalletti

Chelsea vs Juventus
Chelsea
Juventus
Amichevoli dei club

Kolo Muani e Alajbegovic esclusi dall'amichevole tra Chelsea e Juventus: i motivi dietro la decisione di Spalletti.

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La Juventus affronta il Chelsea in amichevole senza i nuovi arrivi Kolo Muani e Alajbegovic.

Spalletti ha deciso di lasciarli fuori per il testi di lusso ad Hong Kong, nonostante siano stati aggregati al gruppo.

  • KOLO MUANI E ALAJBEGOVIC NEPPURE IN PANCHINA

    Nei primi allenamenti con la maglia della Juventus nel clima umido di Hong Kong, Kolo Muani e Alajbegovic hanno svolto solo corsa e palestra.

    Per questo motivo Spalletti ha deciso di posticipare il loro esordio in campo alle prossime amichevoli.

    Non vuole forzare i tempi e avere i due giocatori pronti soprattutto per l'inizio del campionato.



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  • YILDIZ C'E' MA PARTE FUORI

    A disposizione invece Yildiz, che parte però dalla panchina contro il Chelsea e avrà probabilmente minutaggio a gara in corso.

    Spalletti ha deciso di puntare su Miretti, Boga e McKennie, con Milik titolare in attacco al posto di David, anche lui in panchina.

    Chance per Gatti in difesa al posto di Bremer e Douglas Luiz in mezzo al campo.

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