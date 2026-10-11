Perché Kean, Svilar, Baturina, Cristante e Soulé non giocano Como-Roma: chi è convocato e in panchina e chi no

Como contro Roma: aria di Champions League, aria di big match, aria di altissima classifica e di nuovo duello per un posto nelle prossime coppe europee.
Ma l'anticipo di mezzogiorno e mezzo del Sinigaglia non vedrà la presenza di diversi elementi solitamente titolari: da Moise Kean a Mile Svilar, passando per Martin Baturina, Bryan Cristante e Matias Soulé.
Perché i cinque non giocano? La situazione di ognuno, chi è convocato e presente in panchina e chi invece non è proprio a disposizione.
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