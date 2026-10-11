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Kean Svilar BaturinaGetty Images
Stefano Silvestri

Perché Kean, Svilar, Baturina, Cristante e Soulé non giocano Como-Roma: chi è convocato e in panchina e chi no

Serie A
Como vs Roma
Como
Roma

L'anticipo di mezzogiorno e mezzo mette di fronte due delle protagonista dell'alta classifica di Serie A. Ma le assenze di rilievo sono parecchie.

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Como contro Roma: aria di Champions League, aria di big match, aria di altissima classifica e di nuovo duello per un posto nelle prossime coppe europee.

Ma l'anticipo di mezzogiorno e mezzo del Sinigaglia non vedrà la presenza di diversi elementi solitamente titolari: da Moise Kean a Mile Svilar, passando per Martin Baturina, Bryan Cristante e Matias Soulé.

Perché i cinque non giocano? La situazione di ognuno, chi è convocato e presente in panchina e chi invece non è proprio a disposizione.


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  • PERCHÉ KEAN NON GIOCA COMO-ROMA

    Kean non è nemmeno in panchina contro la Roma a causa di un infortunio rimediato in Nazionale: un problema alla tibia che lo ha costretto ad abbandonare anzitempo il ritiro azzurro, saltando così l'ultima partita contro la Turchia. Il suo rientro in campo dovrebbe avvenire alla fine del mese.

    Alla vigilia della gara, Cesc Fabregas ha spiegato che Kean "Ha preso un colpo importante nella prima partita che ha giocato contro il Belgio. Adesso deve lavorare a parte". E poi, con un pizzico di polemica: "La comunicazione tra Federazione e club dovrebbe migliorare, visto che poi ha giocato da infortunato un'altra partita per 90 minuti come ha evidenziato la risonanza che ha fatto ieri".

  • PERCHÉ SVILAR NON GIOCA COMO-ROMA

    Svilar ha rimediato una microfrattura a un dito di un piede in allenamento: per questo motivo non sarà a disposizione della Roma contro il Como, ma neppure per le prossime partite, a cominciare dal Real Madrid in Champions League. I tempi di recupero sono stati stimati in un mese circa.

    "Purtroppo lo abbiamo perso per alcune settimane - ha spiegato Gian Piero Gasperini alla vigilia - ha avuto una frattura da stress dopo una spinta in allenamento, la frattura riguarda la parte inferiore del quinto dito. Non è una frattura scomposta. È una brutta tegola, ma nelle stagioni molto lunghe possono capitare imprevisti come questi".

    Gasperini ha aggiunto che "non è una frattura scomposta, ma richiederà almeno un mese di guarigione. Decideranno se applicare un rinforzo come una vita, ma questo prolungherà i tempi del recupero a dopo la sosta".

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  • PERCHÉ BATURINA NON GIOCA COMO-ROMA

    Non c'è invece un infortunio alla base dell'assenza di Baturina dall'undici di partenza del Como: il talento croato è reduce dagli impegni con la Croazia, anche se ha giocato appena due spezzoni di partita in Nations League, e parte dunque dalla panchina. Al suo posto il jolly Caqueret, che dovrebbe farne le veci a sinistra.

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  • Cristante RomaGetty Images

    PERCHÉ CRISTANTE NON GIOCA COMO-ROMA

    Infortunio anche per Cristante, pure lui come Kean costretto ad abbandonare anzitempo il ritiro dell'Italia dopo essere stato in un primo momento convocato da Roberto Mancini.

    L'ex centrocampista dell'Atalanta soffre di un problema a un ginocchio e per questo motivo non è a disposizione di Gasperini per il Como. Potrebbe tornare in campo dopo la metà del mese, attorno al 20 ottobre.

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  • PERCHÉ SOULÉ NON GIOCA COMO-ROMA

    Così come quella relativa a Baturina, è una scelta tecnica anche la decisione di Gasperini di lasciare inizialmente in panchina Soulé. Anche l'argentino è reduce dagli impegni con la propria Nazionale, anche lui potrà fare il proprio ingresso in campo a partita in corso.

    Sarà così Lorenzo Pellegrini a giocare al fianco di Dybala sulla trequarti della Roma, alle spalle del centravanti Malen. Per il giocatore romano, tormentato dagli infortuni negli ultimi mesi, si tratta dell'esordio assoluto in questa stagione.

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