Perché Kean, Svilar, Baturina, Cristante e Soulé non giocano Como-Roma: chi è convocato e in panchina e chi no

Svilar ha rimediato una microfrattura a un dito di un piede in allenamento: per questo motivo non sarà a disposizione della Roma contro il Como, ma neppure per le prossime partite, a cominciare dal Real Madrid in Champions League. I tempi di recupero sono stati stimati in un mese circa.

"Purtroppo lo abbiamo perso per alcune settimane - ha spiegato Gian Piero Gasperini alla vigilia - ha avuto una frattura da stress dopo una spinta in allenamento, la frattura riguarda la parte inferiore del quinto dito. Non è una frattura scomposta. È una brutta tegola, ma nelle stagioni molto lunghe possono capitare imprevisti come questi".

Gasperini ha aggiunto che "non è una frattura scomposta, ma richiederà almeno un mese di guarigione. Decideranno se applicare un rinforzo come una vita, ma questo prolungherà i tempi del recupero a dopo la sosta".