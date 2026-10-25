Perché Josep Martinez, Dimarco e Lautaro Martinez non giocano titolari Inter-Fiorentina: infortunio, turnover o scelta tecnica?

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Nell'Inter che affronta la Fiorentina per il lunch-match dell'ottava giornata di Serie A ci sono alcune novità di formazione.
Quella principale riguarda il portiere, visto che tra i pali nerazzurri per la prima volta in stagione non ci sarà Josep Martinez ma Ivan Provedel.
Mentre sulla fascia sinistra non gioca titolare Federico Dimarco, che era partito dalla panchina solo una volta nelle prime sette giornate. Assente infine anche Lautaro Martinez oltre agli altri giocatori infortunati.
Ma cosa c'è dietro le scelte di Chivu? Chi va in panchina e chi è indisponibile per Inter-Fiorentina?