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Lelio Donato

Perché Josep Martinez, Dimarco e Lautaro Martinez non giocano titolari Inter-Fiorentina: infortunio, turnover o scelta tecnica?

Serie A
Inter
Inter vs Fiorentina
Fiorentina

Nell'undici titolare schierato da Chivu per Inter-Fiorentina non figurano Josep Martinez, Federico Dimarco e Lautaro Martinez: il motivo della loro assenza, sono in panchina?

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Nell'Inter che affronta la Fiorentina per il lunch-match dell'ottava giornata di Serie A ci sono alcune novità di formazione.

Quella principale riguarda il portiere, visto che tra i pali nerazzurri per la prima volta in stagione non ci sarà Josep Martinez ma Ivan Provedel.

Mentre sulla fascia sinistra non gioca titolare Federico Dimarco, che era partito dalla panchina solo una volta nelle prime sette giornate. Assente infine anche Lautaro Martinez oltre agli altri giocatori infortunati.

Ma cosa c'è dietro le scelte di Chivu? Chi va in panchina e chi è indisponibile per Inter-Fiorentina?

  • IL DEBUTTO DI PROVEDEL

    Come detto la principale novità nell'Inter che affronta la Fiorentina riguarda il portiere.

    Tra i pali ci sarà il debutto ufficiale di Ivan Provedel, arrivato in estate per coprire le spalle a Josep Martinez.

    L'ex Lazio concederà un turno di riposo allo spagnolo che figura comunque regolarmente in panchina.

  • RIPOSO PER DIMARCO

    Sulla fascia mancina dell'Inter non gioca titolare Federico Dimarco.

    L'esterno italiano è regolarmente a disposizione di Chivu che però ha preferito concedergli un turno di riposo.

    Al suo posto ci sarà Carlos Augusto che sta attraversando un ottimo momento di forma.

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