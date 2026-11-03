"Perché hai fatto quella scelta lì?": il confronto tra Spalletti e Kolo Muani durante Juventus-Napoli

Spunta un retroscena su Juventus-Napoli e su una particolare scelta di gioco da parte di Randal Kolo Muani che ha creato un certo disappunto nel tecnico Luciano Spalletti.
Nel secondo tempo della gara valida per la decima giornata del campionato di Serie A contro la formazione guidata da Massimiliano Allegri, l'attaccante francese è partito in contropiede e aveva la possibilità di incidere nella partita. Al suo fianco, anche Kerim Alajbegovic ha seguito la corsa, creando un potenziale 2 contro 1 che poteva diventare decisivo.
Kolo Muani, però, sbaglia il passaggio e spreca l'occasione per la Juventus. E cos'è successo poi?