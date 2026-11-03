"Perché hai fatto quella scelta lì?": il confronto tra Spalletti e Kolo Muani durante Juventus-Napoli

Bernardi rivela che, al seguito della sostituzione di Kolo Muani, Spalletti - dopo che il francese si è seduto in panchina - si è avvicinato al suo ragazzo e gli ha domandato in inglese: "Perché hai fatto quella scelta lì?".

Un momento intenso fra allenatore e giocatore. Spalletti ha detto a Kolo Muani che sarebbe stato meglio condurre l'azione sino in fondo per poi solo alla fine decidere se servire Alajbegovic o andare alla conclusione personale.