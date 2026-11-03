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"Perché hai fatto quella scelta lì?": il confronto tra Spalletti e Kolo Muani durante Juventus-Napoli

Serie A
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Juventus vs Napoli
L. Spalletti
R. Kolo Muani

Arriva un retroscena su Spalletti e Kolo Muani direttamente sul big match della domenica di Serie A.

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Spunta un retroscena su Juventus-Napoli e su una particolare scelta di gioco da parte di Randal Kolo Muani che ha creato un certo disappunto nel tecnico Luciano Spalletti.

Nel secondo tempo della gara valida per la decima giornata del campionato di Serie A contro la formazione guidata da Massimiliano Allegri, l'attaccante francese è partito in contropiede e aveva la possibilità di incidere nella partita. Al suo fianco, anche Kerim Alajbegovic ha seguito la corsa, creando un potenziale 2 contro 1 che poteva diventare decisivo.

Kolo Muani, però, sbaglia il passaggio e spreca l'occasione per la Juventus. E cos'è successo poi?

  • SPALLETTI NON FELICE

    Come rivelato in un'anteprima di BordoCam da Davide Bernardi, giornalista di DAZN, sul suo profilo Instagram, Spalletti non ha vissuto bene questa scelta di Kolo Muani.

    Un'imprecisione offensiva che ha scatenato la reazione del tecnico di Certaldo, preoccupato di questa sterilità offensiva da parte del suo attaccante.

  • PERCHE' QUESTA SCELTA?

    Bernardi rivela che, al seguito della sostituzione di Kolo Muani, Spalletti - dopo che il francese si è seduto in panchina - si è avvicinato al suo ragazzo e gli ha domandato in inglese: "Perché hai fatto quella scelta lì?".

    Un momento intenso fra allenatore e giocatore. Spalletti ha detto a Kolo Muani che sarebbe stato meglio condurre l'azione sino in fondo per poi solo alla fine decidere se servire Alajbegovic o andare alla conclusione personale.

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