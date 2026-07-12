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ACF Fiorentina v SS Lazio - Serie AGetty Images Sport
Stefano Silvestri

Perché Gosens non è stato convocato dalla Fiorentina per il precampionato: dove va a giocare e chi lo sostituisce

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R. Gosens

L'ex esterno dell'Atalanta cambierà squadra e si allenerà da solo al Viola Park: i motivi della separazione nonostante un contratto in scadenza nel 2028.

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La notizia era ampiamente nell'aria. Ed è stata confermata in serata: la Fiorentina non ha incluso Robin Gosens nell'elenco dei giocatori che svolgeranno il precampionato sotto la guida di Fabio Grosso.



Presenti i big, da Kean e De Gea passando per Gudmundsson. Non Gosens, appunto. Che però al Viola Park ci sarà lo stesso: si allenerà da solo in attesa di definire il proprio futuro, che sarà certamente lontano da Firenze.

Dopo due anni, insomma, le strade di Gosens e della Fiorentina stanno per separarsi: ancora qualche settimana, forse qualche giorno, e tutto diventerà ufficiale.

  • DOVE VA GOSENS

    Gosens si appresta a tornare in Germania: con ogni probabilità indosserà la maglia dello Schalke 04, nobile decaduta del calcio tedesco che ha appena conquistato la promozione in Bundesliga dopo tre anni d'assenza.

    Ironia della sorte, già a gennaio Fiorentina e Schalke avevano concluso un affare: in quell'occasione a trasferirsi a Gelsenkirchen era stato Edin Dzeko, protagonista di una prima parte di stagione senza squilli a Firenze e poi eroe della promozione con 6 reti e 3 assist in 11 presenze.

    Lo Schalke è in pressing sulla Fiorentina, che non si opporrà a una cessione. Anche perché la separazione, come già accennato, è frutto della volontà del club.

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  • Gosens FiorentinaGetty

    LA RIDUZIONE DEL MONTE INGAGGI

    Molto ha a che fare con la volontà della Fiorentina, che da qualche mese ha in Fabio Paratici l'uomo forte della propria dirigenza, di ridurre il monte ingaggi della rosa.

    I viola e Grosso vogliono ripartire da Moise Kean e David De Gea, i due calciatori più pagati. Che però rappresenteranno anche nel 2026/27 l'ossatura sulla quale costruire una squadra che dovrà forzatamente fare meglio rispetto alla stagione conclusa a maggio.

    Il discorso non vale per Gosens, che in questo momento è il terzo giocatore più pagato della rosa: il suo ingaggio ammonta a 3,7 milioni di euro lordi. Un valore considerato eccessivo per un giocatore che ha appena compiuto 32 anni.

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  • UNA STAGIONE SOFFERTA

    A far riflettere la Fiorentina, e a farla arrivare a una decisione che in realtà era giunta già qualche settimana fa, è stata anche l'ultima stagione: complicata e sofferta per tutti, pure per Gosens.

    Il tedesco non ha ripetuto l'ottimo rendimento dell'annata precedente, nella quale era stato uno dei migliori della Fiorentina sotto la guida di Raffaele Palladino: il 2026/27 è stato difficile, pieno di problemi, e non solo per la situazione a un certo punto drammatica della classifica viola.

    Gosens ha dovuto convivere anche con qualche guaio di natura fisica: il più importante, alla coscia, lo ha costretto a uno stop forzato di due mesi, dalla fine di ottobre alla fine di dicembre.

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  • Oso SivigliaGetty Images

    CHI ARRIVA AL SUO POSTO

    Gosens ha le valigie in mano e attende solo di capire la propria destinazione, dunque. Ma chi arriverà al suo posto, per coprire il buco che si sta venendo a creare a sinistra?

    Il sostituto è a sua volta quasi realtà: si tratta di Joaquin Martinez Gauna, per tutti Oso, laterale mancino del Siviglia per il quale la Fiorentina sta premendo. Il Siviglia dovrebbe accettare un'offerta da 12 milioni di euro e lasciarlo partire.

    Nel mirino c'è anche Victor Valdepeñas, giovanissimo talento del Real Madrid Castilla e dell'Under 19 spagnola, capace di giostrare sia come difensore centrale che come terzino sinistr.

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