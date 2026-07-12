Perché Gosens non è stato convocato dalla Fiorentina per il precampionato: dove va a giocare e chi lo sostituisce

La notizia era ampiamente nell'aria. Ed è stata confermata in serata: la Fiorentina non ha incluso Robin Gosens nell'elenco dei giocatori che svolgeranno il precampionato sotto la guida di Fabio Grosso.









Presenti i big, da Kean e De Gea passando per Gudmundsson. Non Gosens, appunto. Che però al Viola Park ci sarà lo stesso: si allenerà da solo in attesa di definire il proprio futuro, che sarà certamente lontano da Firenze.

Dopo due anni, insomma, le strade di Gosens e della Fiorentina stanno per separarsi: ancora qualche settimana, forse qualche giorno, e tutto diventerà ufficiale.