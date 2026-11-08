Perché Fiorentina-Juventus stavolta non è "la partita" solo per i viola: Spalletti ha bisogno di risposte dalla sua squadra

Anche quest'anno la stagione della Fiorentina non è iniziata benissimo. Anzi.

La società stavolta ha però deciso di cambiare subito esonerando Fabio Grosso e richiamando Paolo Vanoli.

I viola, è vero, in casa non hanno ancora mai vinto in questo campionato ma hanno già fermato il Napoli e sono reduci da due risultati utili consecutivi.

A caricare ulteriormente l'ambiente poi ci hanno pensato le parole dello stesso Vanoli alla vigilia della sfida: "Il mio obiettivo, per tutti i giocatori che vestono questa maglia è insegnare cosa è la Fiorentina e che quella contro la Juventus 'è' la partita, cosa significa per Firenze e i per i tifosi".