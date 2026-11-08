Perché Fiorentina-Juventus stavolta non è "la partita" solo per i viola: Spalletti ha bisogno di risposte dalla sua squadra

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"La partita". Così alla vigilia l'ha definita Paolo Vanoli senza troppi giri di parole. Questo è da sempre per i tifosi della Fiorentina la sfida contro la Juventus.
Questione di rivalità antiche che sicuramente sentono di più i viola rispetto ai bianconeri. Ma stavolta il posticipo del 'Franchi' è importantissimo, se non già fondamentale, anche per la squadra di Spalletti.
L'allenatore infatti si aspetta risposte importanti su un campo ostico e contro un avversario motivatissimo per capire se la sua Juventus è davvero guarita dopo le vittorie contro Napoli e AZ.
Anche perché una sconfitta prima della sosta farebbe ripiombare l'intero ambiente sotto una cappa di pessimismo e complicherebbe ulteriormente il prosieguo di stagione.