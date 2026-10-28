Perché Dybala non ci sarà neppure in Udinese-Roma: quando torna dall'infortunio e le ultime da Gasperini

Nella stessa serata in cui la Roma ha battuto il Cagliari, pur soffrendo, ecco l'altro lato della medaglia: le notizie sulle condizioni di Paulo Dybala non sono state particolarmente positive.
Il fantasista giallorosso, come spiegato da Gian Piero Gasperini dopo la partita contro i sardi, a meno di clamorosi ribaltoni non sarà a disposizione nemmeno per la prossima partita: quella in programma sabato 31 al Bluenergy Stadium contro l'Udinese.
50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.