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Dybala RomaGetty Images
Stefano Silvestri

Perché Dybala non ci sarà neppure in Udinese-Roma: quando torna dall'infortunio e le ultime da Gasperini

Serie A
Roma
Udinese vs Roma
Udinese
P. Dybala

L'argentino, che sembrava poter tornare tra i convocati contro il Cagliari, ha invece saltato l'ennesima partita. E non ci sarà nemmeno nel fine settimana.

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Nella stessa serata in cui la Roma ha battuto il Cagliari, pur soffrendo, ecco l'altro lato della medaglia: le notizie sulle condizioni di Paulo Dybala non sono state particolarmente positive.

Il fantasista giallorosso, come spiegato da Gian Piero Gasperini dopo la partita contro i sardi, a meno di clamorosi ribaltoni non sarà a disposizione nemmeno per la prossima partita: quella in programma sabato 31 al Bluenergy Stadium contro l'Udinese.


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  • LE PAROLE DI GASPERINI

    Lo stesso Gasperini, a precisa domanda, nella conferenza stampa post partita ha annunciato senza troppi giri di parole l'ennesima probabilissima assenza di Dybala.

    Il motivo? Un recupero più lento di quanto l'allenatore, e forse anche lo stesso giocatore, si sarebbero aspettati.

    "Se ci sarà a Udine? No. Ero molto fiducioso perché avevo visto un allenamento domenica e un altro lunedì, però purtroppo Paulo ci mette sempre un po' più di tempo nel recuperare dagli infortuni. Noi pensavamo a un infortunio non importante, invece non è ancora guarito. E questo ci costringe a viaggiare un po' a vista. Non credo che ci sarà a Udine".

  • QUANDO TORNA DYBALA

    La speranza della Roma è ora un'altra: riavere a disposizione Dybala per la partita di sabato 7 novembre contro il Sassuolo, l'ultima prima che il campionato si fermi per la seconda volta per la sosta delle Nazionali.

    Ad alimentarla è stato ancora una volta Gasperini, che ha dato degli aggiornamenti anche sulle condizioni di Manu Koné, altro infortunato della rosa giallorossa.

    "Mettiamo delle date ipotetiche: col Sassuolo lui e Koné, ma non so se questo sarà possibile", ha detto l'ex allenatore dell'Atalanta.

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  • L'INFORTUNIO CONTRO IL REAL MADRID

    Domenica 25 ottobre, due giorni prima della partita contro il Cagliari, Dybala è in realtà tornato a lavorare in gruppo. Il che faceva dunque presupporre una convocazione. Ma così non è stato.

    La colpa, appunto, è del "recupero lento" dagli infortuni dell'ex bianconero, costretto a fermarsi tra il primo e il secondo tempo della sfida del 14 ottobre contro il Real Madrid.

    Non a caso, in un primo momento Gasperini sosteneva che "non ci sono situazioni particolari, è un affaticamento al gemello del polpaccio e speriamo di poterlo recuperare la prossima settimana", salvo ammettere qualche giorno dopo che "speravamo fosse un po' più veloce il recupero, invece l'ultima risonanza che ha fatto ieri ha evidenziato una minima lesione che quindi porterà a un recupero un po' più lungo".

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