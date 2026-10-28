Perché Dybala non ci sarà neppure in Udinese-Roma: quando torna dall'infortunio e le ultime da Gasperini

Domenica 25 ottobre, due giorni prima della partita contro il Cagliari, Dybala è in realtà tornato a lavorare in gruppo. Il che faceva dunque presupporre una convocazione. Ma così non è stato.

La colpa, appunto, è del "recupero lento" dagli infortuni dell'ex bianconero, costretto a fermarsi tra il primo e il secondo tempo della sfida del 14 ottobre contro il Real Madrid.

Non a caso, in un primo momento Gasperini sosteneva che "non ci sono situazioni particolari, è un affaticamento al gemello del polpaccio e speriamo di poterlo recuperare la prossima settimana", salvo ammettere qualche giorno dopo che "speravamo fosse un po' più veloce il recupero, invece l'ultima risonanza che ha fatto ieri ha evidenziato una minima lesione che quindi porterà a un recupero un po' più lungo".