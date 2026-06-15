Perché Camavinga all'Inter può essere una soluzione per tutti: le esigenze di Chivu, del giocatore e del Real Madrid

Tre anni fa circa, Camavinga ha firmato con il Real Madrid un rinnovo di contratto fino al 2029. E un paio d'anni prima ancora, nel 2021, le Merengues lo avevano acquistato dal Rennes in cambio di 31 milioni di euro più bonus.

Il chiaro segnale di come a Madrid credessero davvero in lui. Ma nell'ultima stagione parecchio è andato storto. Camavinga si è reso protagonista di un rendimento al di sotto delle aspettative, è stato più volte criticato sia dall'esigente tifo madridista che dalla stampa spagnola e ha vissuto momenti tutt'altro che semplici.

Per dire: nelle ultime sette partite di Liga Camavinga è sceso in campo dall'inizio appena due volte. Nella giornata conclusiva, contro l'Athletic, è rimasto in panchina dal primo all'ultimo minuto. L'ascesa del giovane Thiago Pitarch e il ritorno di Bellingham gli hanno tolto ulteriore spazio.

Per questo motivo l'ipotesi di un cambio di squadra è diventata non più così remota. Anche se il contratto è ancora piuttosto lungo, anche se la clausola rescissoria è altissima: addirittura un miliardo di euro.