Perché Camavinga all'Inter può essere una soluzione per tutti: le esigenze di Chivu, del giocatore e del Real Madrid

Nico Paz, Endrick e non solo. Di tutto e di più. Tanti i nomi sul tavolo, tanti i discorsi effettuati nell'incontro degli scorsi giorni tra Inter e Real Madrid. Oltre a quello di Eduardo Camavinga.
Anche il centrocampista francese è entrato nelle chiacchiere di mercato tra Beppe Marotta e Florentino Perez. Un'ipotesi che sia Tuttosport che il Corriere della Sera definiscono "molto remota", ma che intanto è lì, sul tavolo, pronta magari a prendere consistenza.
Del resto, l'accostamento di Camavinga all'Inter ha un suo perché. Sia dal punto di vista delle esigenze di Cristian Chivu, che di quelle dello stesso giocatore e del Real Madrid.