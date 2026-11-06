Perché Berardi non gioca contro la Roma, l'annuncio di Aquilani: "Non c'è". Si rivedrà dopo la sosta

Il Sassuolo non sta certamente vivendo un grande momento e la partita con la Roma è sicuramente uno scoglio da superare.
Soprattutto perché la squadra di Aquilani dovrà affrontare i giallorossi senza il suo capitano Domenico Berardi.
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Il Sassuolo non sta certamente vivendo un grande momento e la partita con la Roma è sicuramente uno scoglio da superare.
Soprattutto perché la squadra di Aquilani dovrà affrontare i giallorossi senza il suo capitano Domenico Berardi.
L'annuncio, un po' a sorpresa, è arrivato in conferenza stampa.
Berardi, alla vigilia, era dato come titolare, ma Aquilani ha rivelato che non farà parte dei convocati.
“Se recupera Volpato? No. Continuo? Berardi non c'è, gli altri sono a disposizione”
Il tecnico del Sassuolo non ha dato però ulteriori dettagli sull'assenza di Berardi.
Si tratta molto probabilmente di un problema fisico, ma non è stato ancora specifico di quale entità.
Una cosa è certa, Berardi tornerà dopo la sosta.
Al termine di questa giornata, infatti, il campionato si fermerà per due settimane per far spazio alle nazionali.
Berardi dovrebbe dunque tornare a disposizione per la sfida del 22 novembre contro il Genoa.
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