Perché Atta non gioca più: salta anche Sassuolo-Fiorentina, l'ultima presenza il 20 settembre

Atta non potrà sfidare nemmeno il Sassuolo in quanto è infortunato: all'inizio di ottobre ha rimediato un problema ai muscoli addominali che lo ha costretto ad entrare in infermeria.

Lo stesso Vanoli, alla vigilia della partita poi persa contro il Genoa il 10 ottobre, annunciava in conferenza stampa l'assenza di Atta e i dettagli del suo infortunio.

"Con Atta ci siamo seduti assieme allo staff medico: ha un sovraccarico funzionale all'addome. Io voglio un giocatore al 100% perché è un elemento molto importante. Era un mese da inizio anno che faceva alti e bassi e abbiamo deciso di rallentare il suo lavoro per averlo al 110% quando rientrerà. Domani non ci sarà".