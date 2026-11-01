Perché Atta non gioca più: salta anche Sassuolo-Fiorentina, l'ultima presenza il 20 settembre

Ma che fine ha fatto Arthur Atta? Colpo di mercato tra i principali messi a segno in estate dalla Fiorentina, il talentuoso francese non sta più giocando.
Da un mese e mezzo Atta non si vede in campo con la maglia viola. E il problema è che non sarà a disposizione di Paolo Vanoli neppure nella prossima partita, ovvero il posticipo di lunedì in casa del Sassuolo.
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