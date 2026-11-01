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Atta FiorentinaGetty Images
Stefano Silvestri

Perché Atta non gioca più: salta anche Sassuolo-Fiorentina, l'ultima presenza il 20 settembre

Fantacalcio
Fiorentina
Sassuolo vs Fiorentina
Serie A
A. Atta

L'ex giocatore dell'Udinese, uno dei principali colpi di mercato estivi dei viola, non è a disposizione di Vanoli ormai da un mese e mezzo: quando potrà tornare dall'infortunio.

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02 nov 2026

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Ma che fine ha fatto Arthur Atta? Colpo di mercato tra i principali messi a segno in estate dalla Fiorentina, il talentuoso francese non sta più giocando.

Da un mese e mezzo Atta non si vede in campo con la maglia viola. E il problema è che non sarà a disposizione di Paolo Vanoli neppure nella prossima partita, ovvero il posticipo di lunedì in casa del Sassuolo.

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  • NEMMENO CONVOCATO

    La Fiorentina ha divulgato nel tardo pomeriggio l'elenco dei convocati per la partita del Mapei Stadium: il nome di Atta, ancora una volta, non vi compare.

  • COS'HA ATTA

    Atta non potrà sfidare nemmeno il Sassuolo in quanto è infortunato: all'inizio di ottobre ha rimediato un problema ai muscoli addominali che lo ha costretto ad entrare in infermeria.

    Lo stesso Vanoli, alla vigilia della partita poi persa contro il Genoa il 10 ottobre, annunciava in conferenza stampa l'assenza di Atta e i dettagli del suo infortunio.

    "Con Atta ci siamo seduti assieme allo staff medico: ha un sovraccarico funzionale all'addome. Io voglio un giocatore al 100% perché è un elemento molto importante. Era un mese da inizio anno che faceva alti e bassi e abbiamo deciso di rallentare il suo lavoro per averlo al 110% quando rientrerà. Domani non ci sarà".

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  • L'ULTIMA PARTITA IL 20 SETTEMBRE

    Titolare nelle prime giornate di campionato, Atta non è riuscito a ribaltare le sorti di una Fiorentina che, proprio come lo scorso anno, ha iniziato malissimo la stagione. Il tutto, come detto, prima di doversi fermare.

    A oggi, l'ultima presenza in campo dell'ex friulano risale a quasi un mese e mezzo fa: al 20 settembre scorso, per la precisione, e alla gara pareggiata al Franchi per 1-1 dalla Fiorentina contro il Napoli, l'ultima prima della prima sosta per gli impegni delle Nazionali.

    Dopo la pausa, Atta non è più tornato in campo. E ha saltato quattro partite di fila: non ha sfidato Genoa, Como, Inter e Atalanta. Il Sassuolo sarà il quinto avversario che la Fiorentina dovrà affrontare senza uno dei propri gioielli.

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  • QUANDO TORNA ATTA

    In tutto questo, quando tornerà in campo Atta? La speranza della Fiorentina è riaverlo a disposizione per l'ultimo impegno prima della seconda sosta, l'8 novembre contro la Juventus. Altrimenti, appuntamento al 23 novembre contro il Monza.

    "Sta lavorando sul campo, spero di averlo presto", ha spiegato Vanoli nella conferenza di vigilia di Sassuolo-Fiorentina, confermando i progressi di Atta.

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