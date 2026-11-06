Pavlovic in dubbio per Genoa-Milan: cos'ha e chi può giocare al suo posto in caso di forfait

Pavlovic non ha partecipato neppure all'ultima partita del Milan: quella che ha visto i rossoneri di Amorim venire malamente battuti a San Siro dal Ferencvaros.

In quell'occasione il serbo non solo non ha giocato dall'inizio, ma non è stato neppure convocato. E dunque non si è seduto in panchina al fianco dell'allenatore portoghese, pronto magari a entrare nel secondo tempo.

Alla vigilia di Milan-Ferencvaros, mercoledì, Pavlovic non si era visto a Milanello: non aveva infatti partecipato alla rifinitura della squadra.