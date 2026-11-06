Pavlovic in dubbio per Genoa-Milan: cos'ha e chi può giocare al suo posto in caso di forfait

Strahinja Pavlovic rischia di saltare Genoa-Milan. E questa è una pessima notizia per una squadra a caccia di riscatto dopo il pessimo ko contro il Ferencvaros.
L'ex difensore del Salisburgo non si è visto nemmeno giovedì, in Europa League. E ora potrebbe fare il bis, privando Amorim di una certezza in mezzo alla difesa.
Ma che cos'ha Pavlovic e chi giocherebbe Genoa-Milan al suo posto in caso di forfait?
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