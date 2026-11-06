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Stefano Silvestri

Pavlovic in dubbio per Genoa-Milan: cos'ha e chi può giocare al suo posto in caso di forfait

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S. Pavlovic

Il difensore serbo rischia di saltare la trasferta di domenica a Marassi: come può cambiare la difesa di Amorim in caso di mancato recupero.

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Strahinja Pavlovic rischia di saltare Genoa-Milan. E questa è una pessima notizia per una squadra a caccia di riscatto dopo il pessimo ko contro il Ferencvaros.

L'ex difensore del Salisburgo non si è visto nemmeno giovedì, in Europa League. E ora potrebbe fare il bis, privando Amorim di una certezza in mezzo alla difesa.

Ma che cos'ha Pavlovic e chi giocherebbe Genoa-Milan al suo posto in caso di forfait?

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  • ALLENAMENTO A PARTE

    Pavlovic non è al 100% dal punto di vista fisico. Anche se il Milan non ha emesso alcun comunicato spiegando nel dettaglio l'entità delle sue condizioni.

    In ogni caso, il difensore serbo non ha lavorato in gruppo agli ordini di Amorim il giorno dopo Milan-Ferencvaros: a Milanello c'era, ma si è allenato solamente a parte.

    Per questo motivo, a due giorni dal match di domenica pomeriggio contro il Genoa, la sua presenza in campo al Ferraris è da considerarsi a forte rischio.

  • AVEVA SALTATO IL FERENCVAROS

    Pavlovic non ha partecipato neppure all'ultima partita del Milan: quella che ha visto i rossoneri di Amorim venire malamente battuti a San Siro dal Ferencvaros.

    In quell'occasione il serbo non solo non ha giocato dall'inizio, ma non è stato neppure convocato. E dunque non si è seduto in panchina al fianco dell'allenatore portoghese, pronto magari a entrare nel secondo tempo.

    Alla vigilia di Milan-Ferencvaros, mercoledì, Pavlovic non si era visto a Milanello: non aveva infatti partecipato alla rifinitura della squadra.

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  • CHI GIOCHEREBBE AL SUO POSTO

    Detto che anche Tomori è ai box per un infortunio, e che Amorim sembra intenzionato a confermare la difesa a quattro contro il Genoa, la difesa del Milan senza Pavlovic si può già ipotizzare.

    In caso di presenza del serbo, quest'ultimo farà coppia con De Winter in mezzo alla retroguardia con uno tra Diawara, Estupinan e Bartesaghi sulla fascia sinistra e Gila sulla corsia di destra.

    Se Pavlovic al contrario non ce la farà, Diawara scalerà in mezzo come contro il Ferencvaros per diventare il partner di De Winter. A destra Gila, a sinistra uno degli altri due mancini.

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  • SEMPRE IN CAMPO

    L'assenza contro il Ferencvaros era stata considerata precauzionale anche per un motivo: Pavlovic, fin lì, aveva sostanzialmente giocato tutti i minuti di tutte le partite.

    Solo una volta Amorim lo aveva schierato dall'inizio per poi toglierlo nel finale: era accaduto a Salisburgo, nella seconda giornata di Europa League. Sostituzione avvenuta all'81'.

    Per il resto, Pavlovic ha sempre giocato titolare ed è sempre rimasto in campo fino alla fine. Sia in campionato che in Europa. Quella di Genova, però, sarebbe la sua seconda assenza di fila.

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