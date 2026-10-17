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Lelio Donato

Paura per il Dibu Martinez durante Everton-Chelsea: il portiere è stato colpito alla testa, fuori in barella

Premier League
Chelsea
Everton vs Chelsea
Everton

Attimi di grande apprensione durante Everton-Chelsea di Premier League quando il portiere argentino è rimasto a terra dopo aver ricevuto un forte colpo alla testa. Dibu Martinez alla fine è uscito in barella.

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Grande paura per Dibu Martinez durante Everton-Chelsea.

Il portiere argentino, in estate trattato a lungo dalla Juventus, è stato costretto a lasciare il campo in barella dopo un durissimo scontro.

Ma cosa è successo esattamente? E soprattutto come sta il Dibu Martinez?

  • SCONTRO DURISSIMO

    Intorno al 65' di Everton-Chelsea, sugli sviluppi di un calcio di punizione assegnato ai padroni di casa, il portiere ospite si è fatto male.

    Nel tentativo di arrivare sul pallone Dibu Martinez è entrato in rotta di collisione con Branthwaite.

    In particolare il difensore centrale inglese ha colpito involontariamente la mandibola del portiere con la parte laterale della fronte.

  • FUORI IN BARELLA

    Immediato l'intervento dei sanitari che sono entrati subito in campo per prestare le prime cure ai due giocatori.

    Ad avere la peggio è stato il Dibu Martinez, che non si è mai rialzato restando sdraiato sul terreno per dieci minuti prima di lasciare il campo in barella.

    Al suo posto Xabi Alonso ha inserito Penders. E ora il tecnico, ma non solo, attende notizie rassicuranti sulle condizioni del Dibu.

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