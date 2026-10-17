Paura per il Dibu Martinez durante Everton-Chelsea: il portiere è stato colpito alla testa, fuori in barella

50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.
Grande paura per Dibu Martinez durante Everton-Chelsea.
Il portiere argentino, in estate trattato a lungo dalla Juventus, è stato costretto a lasciare il campo in barella dopo un durissimo scontro.
Ma cosa è successo esattamente? E soprattutto come sta il Dibu Martinez?