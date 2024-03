Parolo a GOAL: “Milinkovic ‘pigro’, Inzaghi fa un calcio totale. La Lazio deve punzecchiare il Bayern”

L’ex centrocampista a GOAL: “Il derby ti arriva dentro. Salto di qualità? Volontà di club, staff e calciatori. Lazio, credi nella qualificazione”.

Un percorso intenso. Il grande salto dal Parma all’ombra della Capitale. Sette lunghi anni con l’aquila al petto e i colori biancocelesti addosso. Per Marco Parolo la Lazio è stata l’avventura più lunga e importante della sua carriera.

Tre trofei in bacheca, gioie e delusioni. La Champions League e il goal al Bayern Monaco all’Allianz Arena, la rimonta subita a Salisburgo subita in Europa League, un neo che lo stesso ex centrocampista fatica a dimenticare.

L’ex calciatore ha raccontato in esclusiva a GOAL alcuni tratti della sua avventura a Roma e ha presentato la sfida di questa sera all’Allianz Arena di Monaco tra il Bayern e la Lazio, gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League.

Un tuffo tra passato, presente e futuro in cui Parolo racconta alcuni aneddoti - tra cui l’estate 2016 e la sliding door Bielsa-Inzaghi, ma anche un luogo particolare a Formello - e parla del derby della Capitale, una sfida sentitissima sulle sponde del Tevere, ma anche del suo ex compagno Sergej Milinkovic-Savic fino alla Lazio di oggi con Guendouzi in mezzo al campo, proprio in quella zona di campo che è stata la sua per sette lunghi anni.