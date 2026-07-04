Paraguay-Francia 0-1, pagelle e tabellino: contro Mbappé non basta neppure l'eroe Gill, Doué entra e cambia la partita

Ci pensa sempre e comunque Kylian Mbappé contro il solito coriaceo e duro a morire Paraguay, che lascia questi Mondiali a testa altissima.

La partita non è bella, le occasioni sono poche, il caldo invece è tanto e inevitabilmente condiziona quello che succede in campo.

Deschamps fa praticamente solo un cambio (l'altro, Cherki, avviene a cinque minuti dalla fine) ed è quello che si rivela decisivo. Doué entra al posto dell'evanescente Barcola e si procura il rigore che vale la qualificazione ai quarti contro il Marocco. Mbappé spiazza Gill, che stavolta sveste i panni da eroe, e aggancia Messi in vetta alla classifica marcatori, a -1 sempre dall'argentino nella classifica dei marcatori all-time dei Mondiali.