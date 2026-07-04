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Marco Trombetta

Paraguay-Francia 0-1, pagelle e tabellino: contro Mbappé non basta neppure l'eroe Gill, Doué entra e cambia la partita

Coppa del Mondo
Paraguay vs Francia
Paraguay
Francia

Basta il solito Mbappé alla Francia per battere un Paraguay ancora una volta durissimo da affrontare. Ai quarti sarà sfida al Marocco, come nel 2022 in semifinale.

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Ci pensa sempre e comunque Kylian Mbappé contro il solito coriaceo e duro a morire Paraguay, che lascia questi Mondiali a testa altissima.

La partita non è bella, le occasioni sono poche, il caldo invece è tanto e inevitabilmente condiziona quello che succede in campo.

Deschamps fa praticamente solo un cambio (l'altro, Cherki, avviene a cinque minuti dalla fine) ed è quello che si rivela decisivo. Doué entra al posto dell'evanescente Barcola e si procura il rigore che vale la qualificazione ai quarti contro il Marocco. Mbappé spiazza Gill, che stavolta sveste i panni da eroe, e aggancia Messi in vetta alla classifica marcatori, a -1 sempre dall'argentino nella classifica dei marcatori all-time dei Mondiali.

  • PAGELLE PARAGUAY-FRANCIA

    VOTI PARAGUAY: Gill 7; Caceres 6, G. Gomez 6,5, Alderete 6,5 (58' Canale 6), Alonso 6,5; Velazquez 6, D. Gomez 5,5 (71' Mauricio 6), Cubas 6,5, Galarza 6; Almiron 6 (71' Avalos 6), Enciso 5,5 (61' Caballero 6)

    VOTI FRANCIA: Maignan 6; Kounde 6, Upamecano 6, Saliba 6,5, Digne 6; Koné 6,5, Rabiot 6,5; Dembélé 6 (84' Cherki sv), Olise 6, Barcola 5,5 (61' Doué 6,5); Mbappé 7

    La Francia fatica a fare la Francia. Dembelé e Olise col freno a mano tirato, Barcola spreca la chance dal primo minuto, mentre Doué entra e cambia la partita procurandosi il rigore decisivo. Poi ci pensa il solito Mbappé, puntuale e glaciale. Partita di sostanza e qualità per Rabiot e Koné in mezzo al campo. Nel Paraguay Gill è ancora una volta protagonista tra i pali, ma deve svestire i panni dell'eroe.

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  • TABELLINO PARAGUAY-FRANCIA

    Marcatori: 70' rig. Mbappé

    PARAGUAY (4-4-2): Gill; Caceres, G. Gomez, Alderete (58' Canale), Alonso; Velazquez, D. Gomez (71' Mauricio), Cubas, Galarza; Almiron (71' Avalos), Enciso (61' Caballero). Ct. Alfaro.

    FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Rabiot; Dembélé (84' Cherki), Olise, Barcola (61' Doué); Mbappé. Ct. Deschamps.

    Arbitro: Tantashev

    Ammoniti: Barcola, Koné, Olise

    Espulsi: nessuno

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