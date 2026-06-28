Con un goal al 92' di Eustaquio il Canada abbatte il muro del Sudafrica e conquista il primo biglietto per gli ottavi di finale: a Los Angeles finisce 1-0 per Jonathan David e compagni, che sfideranno la vincente tra Olanda e Marocco. Si chiude qui il cammino, comunque storico, del Sudafrica di Broos, che per la prima volta era riuscito a superare la fase a gironi.

La squadra di Marsch cerca di pressare alto, il Sudafrica tiene bene il campo e prova a ripartire con coraggio. La più grande occasione del primo tempo arriva allo scadere della frazione, con Modiba e Williams che si oppongono in maniera provvidenziale ai tentativi ravvicinati di Bombito e Buchanan.

Nella ripresa lo spartito non cambia: è il Canada a tenere il baricentro più alto e serve un altro salvataggio miracoloso, stavolta di Mbokazi in anticipo su Jonathan David, per negare il vantaggio alla nazionale nordamericana.

Al 92' il goal-partita, firmato con un destro da fuori area dell'ex Porto Stephen Eustaquio.