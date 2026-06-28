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South Africa v Canada: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Pagelle Sudafrica-Canada 0-1: Eustaquio la decide al 92', Mbokazi è straripante, Modiba insuperabile, Jonathan David murato

Coppa del Mondo
Sudafrica vs Canada
Sudafrica
Canada

Il Canada è la prima squadra qualificata agli ottavi di finale: la Nazionale allenata da Marsch supera 1-0 il Sudafrica grazie al goal in pieno recupero di Eustaquio. Adesso sfiderà la vincente tra Olanda e Marocco.

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Con un goal al 92' di Eustaquio il Canada abbatte il muro del Sudafrica e conquista il primo biglietto per gli ottavi di finale: a Los Angeles finisce 1-0 per Jonathan David e compagni, che sfideranno la vincente tra Olanda e Marocco. Si chiude qui il cammino, comunque storico, del Sudafrica di Broos, che per la prima volta era riuscito a superare la fase a gironi.

La squadra di Marsch cerca di pressare alto, il Sudafrica tiene bene il campo e prova a ripartire con coraggio. La più grande occasione del primo tempo arriva allo scadere della frazione, con Modiba e Williams che si oppongono in maniera provvidenziale ai tentativi ravvicinati di Bombito e Buchanan.

Nella ripresa lo spartito non cambia: è il Canada a tenere il baricentro più alto e serve un altro salvataggio miracoloso, stavolta di Mbokazi in anticipo su Jonathan David, per negare il vantaggio alla nazionale nordamericana.

Al 92' il goal-partita, firmato con un destro da fuori area dell'ex Porto Stephen Eustaquio.

  • PAGELLE SUDAFRICA-CANADA

    Un suo salvataggio pazzesco su Bombito nel primo tempo tiene in vita il Sudafrica, annulla Buchanan vincendo tutti i duelli e proponendosi anche in fase offensiva: partita sontuosa di Modiba (7). Il migliore tra i sudafricani insieme al classe 2005 Mbokazi, che si conferma difensore di ottima prospettiva: un muro per tutta la partita.

    Nel Canada male Oluwaseyi (5), mai incisivo davanti, così come Buchanan (5), che viene completamente oscurato dalla grande prestazione di Modiba. Jonathan David (6) viene murato, Davies (6) torna in campo nel finale e fa vedere di avere un altro passo. Il match-winner è però Eustaquio (7,5), che crea occasioni, dirige il traffico con classe e personalità e decide la sfida in pieno recupero con un gran destro da fuori.

    SUDAFRICA (4-2-3-1): Williams 7; Mudau 6,5, Okon 6, Mbokazi 7, Modiba 7; Mokoena 6, Sithole 6,5; Maseko 5,5 (86' Moremi sv), Mofokeng 5,5 (46' Mbatha 6), Appollis 5,5; Makgopa 5 (86' Rayners sv). Ct: Broos

    CANADA (4-4-2): Crepeau 6; Johnston 6, Bombito 6 (59' De Fourgerolles 6), Cornelius 6,5, Laryea 6; Buchanan 5 (75' Davies 6), Saliba 6 (59' Sigur 6), Eustaquio 7,5, Millar 6 (70' Shaffelburg 6); J. David 5,5, Oluwaseyi 5 (70' P. David 6,5). Ct: Marsch

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  • TABELLINO SUDAFRICA-CANADA

    SUDAFRICA-CANADA 0-1

    Marcatori: 92' Eustaquio

    SUDAFRICA (4-2-3-1): Williams 6,5; Mudau 6,5, Okon 6, Mbokazi 7, Modiba 7; Mokoena 6, Sithole 6,5; Maseko 5,5 (86' Moremi sv), Mofokeng 5,5 (46' Mbatha 6), Appollis 5,5; Makgopa 5 (86' Rayners sv). Ct: Broos

    CANADA (4-4-2): Crepeau 6; Johnston 6, Bombito 6 (59' De Fourgerolles 6), Cornelius 6,5, Laryea 6; Buchanan 5 (75' Davies 6), Saliba 6 (59' Sigur 6), Eustaquio 7,5, Millar 6 (70' Shaffelburg 6); J. David 5,5, Oluwaseyi 5 (70' P. David 6,5). Ct: Marsch

    Arbitro: Joao Pinheiro

    Ammoniti: Saliba, Sigur

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