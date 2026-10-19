Otto goal in sette partite: Gustavo Varela si è preso la Serie A, il Monza già sogna la maxi plusvalenza

Gustavo Varela si è preso la Serie A. L’attaccante del Monza ha steso il Cagliari alla grande, con la seconda doppietta nelle prime sei giornate di campionato, con il solo Raimondo ad aver fatto meglio.
Il suo rendimento, oggi, è arrembante: ha segnato otto gol in sette partite in Brianza, considerando sia la A che la Coppa Italia.
Numeri e rendimento assolutamente di primo livello, che lo stanno trasformando nella sorpresa più bella del ritorno nel massimo campionato dei biancorossi.
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