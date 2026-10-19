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AC Monza v Cagliari Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Matteo Occhiuto

Otto goal in sette partite: Gustavo Varela si è preso la Serie A, il Monza già sogna la maxi plusvalenza

Serie A
Monza vs Cagliari
G. Varela
Monza
Man of the match

Il classe 2005 arrivato dal Benfica ha conquistato Juric a suon di reti: ritratto del bomber portoghese che sta dominando l'avvio di campionato.

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Gustavo Varela si è preso la Serie A. L’attaccante del Monza ha steso il Cagliari alla grande, con la seconda doppietta nelle prime sei giornate di campionato, con il solo Raimondo ad aver fatto meglio.

Il suo rendimento, oggi, è arrembante: ha segnato otto gol in sette partite in Brianza, considerando sia la A che la Coppa Italia. 

Numeri e rendimento assolutamente di primo livello, che lo stanno trasformando nella sorpresa più bella del ritorno nel massimo campionato dei biancorossi. 


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  • CHI È GUSTAVO VARELA

    Nato a Lisbona, Gustavo Varela è figlio d’arte, avendo il papà, di origini capoverdiane, giocato come difensore professionista. Soprannominato “Torito” per la grande forza fisica a disposizione, è cresciuto nel Benfica dopo un inizio nello Sporting, giocando a lungo nella formazione B dei biancorossi. Attaccante moderno, che abbina i 184 centimetri a una velocità straordinaria, micidiale, come visto fin qui, in zona goal. 

  • AC Monza v Cagliari Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    QUANTO È COSTATO GUSTAVO VARELA

    Dopo aver disputato la passata annata nelle file del Gil Vicente, Varela in estate si è trasferito dal Portogallo al Monza. La cifra sborsata per il suo cartellino è stata di 2 milioni di euro: un prezzo irrisorio rispetto a un valore che si è già decuplicato. 

    Una grandissima pescata per la società biancorossa.

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  • DOMINANTE CONTRO IL CAGLIARI

    Contro il Cagliari, nel netto 4-0 con cui il Monza ha superato i sardi, Varela ha segnato una doppietta super. Entrambe le marcature sono arrivate nel secondo tempo: la prima con un bel diagonale all’alba della ripresa, la seconda in tap-in per chiudere i conti in maniera definitiva. Con altre 4 reti nelle prime 5 presenze di campionato, a cui si aggiungono i 2 gol segnati al debutto in Coppa Italia contro l'Avellino, è l'attaccante portoghese più prolifico d'Europa in questo avvio di stagione.

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  • AC Monza v US Sassuolo - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    BIG GIÀ ALLA FINESTRA

    Varela, ora, è osservato da tanti top club. Come detto, il prezzo con cui è arrivato a Monza (2 milioni, è solamente un ricordo. Consapevole di avere tra le mani un potenziale fuoriclasse, la dirigenza biancorossa si era mossa d'anticipo blindando il calciatore con un contratto a lungo termine fino al 30 giugno 2030.I brianzoli, dunque, si sfregano le mani: il portoghese sarà l’uomo incaricato di portare a casa la salvezza e, oltre a questo, una bella plusvalenza possibile nelle casse biancorosse. Il suo valore si è decuplicato e, goal dopo goal, potrebbe continuare a crescere. 


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