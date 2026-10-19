Otto goal in sette partite: Gustavo Varela si è preso la Serie A, il Monza già sogna la maxi plusvalenza

Varela, ora, è osservato da tanti top club. Come detto, il prezzo con cui è arrivato a Monza (2 milioni, è solamente un ricordo. Consapevole di avere tra le mani un potenziale fuoriclasse, la dirigenza biancorossa si era mossa d'anticipo blindando il calciatore con un contratto a lungo termine fino al 30 giugno 2030.I brianzoli, dunque, si sfregano le mani: il portoghese sarà l’uomo incaricato di portare a casa la salvezza e, oltre a questo, una bella plusvalenza possibile nelle casse biancorosse. Il suo valore si è decuplicato e, goal dopo goal, potrebbe continuare a crescere.



