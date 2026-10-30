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Ora è ufficiale, Malagò ha il quorum della Serie A: sarà sfida contro Galliani, la data e come funzionano le elezioni

Il commissario federale incassa l’ok della Lega A: adesso è ufficializzata la sfida ad Adriano Galliani. Componenti al tavolo a dicembre, come funziona la votazione.

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Giovanni Malagò è ufficialmente candidato alla Presidenza della Figc. L’attuale commissario federale, come raccolto dall’ANSA, ha ottenuto il quorum dalla Lega Serie A, che ha avallato in maniera ora anche certa la candidatura del presidente del CONI uscente. 

Sarà duello, dunque, elettorale fra Malagò e Adriano Galliani, che puntano a ottenere la massima poltrona del calcio italiano. 

Ma come funzionerà la votazione?

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  • IL REGOLAMENTO

    Ma perchè Malagò aveva bisogno della Lega Serie A? Per poter presentare un'ufficiale candidatura alla presidenza della FIGC, le norme federali impongono che ogni aspirante leader ottenga il sostegno formalizzato (designazione) da parte di specifiche componenti del sistema calcistico. Il raggiungimento del quorum all'interno dell'assemblea di Serie A garantisce a Malagò il peso politico della massima lega professionistica, elemento indispensabile per accedere alla corsa elettorale e presentare la propria lista e il proprio programma di riforme in vista del voto. 

  • GALLIANI HA L’APPOGGIO DI AIC E AIAC

    Galliani, da parte sua, ha incassato il semaforo verde di ssociazione Italiana Calciatori (AIC) e dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC). Il supporto prioritario delle componenti tecniche rappresenta un bacino di voti rilevante e strategico, capace di controbilanciare la spinta dei club della massima serie.

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  • QUANDO SI ELEGGE IL NUOVO PRESIDENTE

    La scadenza per ufficializzare le candidature era posta il 4 novembre, ma Galliani e Malagò si sono mossi in anticipo. Ora ci vorrà un mese e mezzo per conoscere il nuovo numero uno della Figc: le componenti (Lega Serie A, Serie B, Lega Pro, Lega Dilettanti, calciatori, allenatori e arbitri) si riuniranno nella giornata di lunedì 14 dicembre, quando si voterà per eleggere il presidente. 

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  • COME FUNZIONANO LE ELEZIONI FIGC

    Sarà, dunque, uno scontro fra Malagò e Galliani. Al momento, Galliani ha il supporto di AIAC e AIC, che vantano un peso elettorale del 30% insieme. Di contro, invece, Malagò ha dalla sua la Lega Serie A (18%). Sarà cruciale, in sostanza, capire da quale parte si schiereranno LDN (34% del peso elettorale), Lega Pro (12%) e Lega B (6%), con la Lega Nazionale Dilettanti che giocherà un ruolo cruciale in quest’ottica. Per l’elezione al primo scrutinio, sarà necessario raggiungere la maggioranza assoluta dei voti, il 50% +1.

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