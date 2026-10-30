Ora è ufficiale, Malagò ha il quorum della Serie A: sarà sfida contro Galliani, la data e come funzionano le elezioni

Giovanni Malagò è ufficialmente candidato alla Presidenza della Figc. L’attuale commissario federale, come raccolto dall’ANSA, ha ottenuto il quorum dalla Lega Serie A, che ha avallato in maniera ora anche certa la candidatura del presidente del CONI uscente.
Sarà duello, dunque, elettorale fra Malagò e Adriano Galliani, che puntano a ottenere la massima poltrona del calcio italiano.
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