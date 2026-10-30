Ora è ufficiale, Malagò ha il quorum della Serie A: sarà sfida contro Galliani, la data e come funzionano le elezioni

Sarà, dunque, uno scontro fra Malagò e Galliani. Al momento, Galliani ha il supporto di AIAC e AIC, che vantano un peso elettorale del 30% insieme. Di contro, invece, Malagò ha dalla sua la Lega Serie A (18%). Sarà cruciale, in sostanza, capire da quale parte si schiereranno LDN (34% del peso elettorale), Lega Pro (12%) e Lega B (6%), con la Lega Nazionale Dilettanti che giocherà un ruolo cruciale in quest’ottica. Per l’elezione al primo scrutinio, sarà necessario raggiungere la maggioranza assoluta dei voti, il 50% +1.