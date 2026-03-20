Open VAR e non solo: a rischio cancellazione dalla prossima stagione anche la ref cam e gli annunci al pubblico

Intervenuto a margine della presentazione del 15° Premio Bearzot, il presidente federale Gabriele Gravina ha confermato le riflessioni in merito al futuro di Open VAR.

"Ci sarà una riflessione sui pro e sui contro insieme all'AIA in vista della prossima stagione. La disponibilità a una trasparenza massima, evidentemente, ha subìto una strumentalizzazione. L'obiettivo è confrontarsi sempre e, soprattutto, evitare ogni strumentalizzazione negativa".



