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Di Bello controllo VAR 2025 16.9Getty Images
Vittorio Rotondaro

Open VAR e non solo: a rischio cancellazione dalla prossima stagione anche la ref cam e gli annunci al pubblico

La prossima stagione potrebbe presentarsi con diverse novità nel mondo arbitrale: oltre a Open VAR, potrebbero essere cancellati anche gli annunci degli arbitri al pubblico e la ref cam.

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Possibile rivoluzione in vista della stagione 2026/27: le numerose polemiche potrebbero cambiare il volto del rapporto tra la classe arbitrale e il pubblico formato dai milioni di tifosi sparsi in tutta Italia.

Fari puntati sul futuro di alcuni asset di questo rapporto: in particolare su Open VAR, la ref cam e gli annunci in diretta al pubblico per la spiegazione delle decisioni prese davanti al monitor.

Tutti e tre potrebbero presto andare 'in pensione', il che rappresenterebbe un grosso passo indietro all'interno di quel processo di trasparenza a cui il mondo arbitrale si è dedicato in questi ultimi anni.

  • OPEN VAR VERSO L'ADDIO

    Nei giorni scorsi era stata 'La Stampa' a riportare della possibile cancellazione di Open VAR che, dunque, potrebbe non avere una quarta stagione.

    Quella in corso, d'altronde, può essere considerata la peggiore dal punto di vista dell'ammissione degli sbagli commessi da arbitri e addetti VAR, mai come quest'anno nell'occhio del ciclone di società e tifosi.

    L'ultima parola spetterà comunque all'AIA e alla FIGC: le sensazioni, però, lasciano pensare a una mancata conferma del format in onda su DAZN dopo ogni giornata di Serie A.

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  • LE PAROLE DI GRAVINA

    Intervenuto a margine della presentazione del 15° Premio Bearzot, il presidente federale Gabriele Gravina ha confermato le riflessioni in merito al futuro di Open VAR.

    "Ci sarà una riflessione sui pro e sui contro insieme all'AIA in vista della prossima stagione. La disponibilità a una trasparenza massima, evidentemente, ha subìto una strumentalizzazione. L'obiettivo è confrontarsi sempre e, soprattutto, evitare ogni strumentalizzazione negativa".


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  • A RISCHIO ANCHE REF CAM E ANNUNCI AL PUBBLICO

    Non solo Open VAR: rischia di essere breve anche la vita della ref cam (la telecamera installata sul microfono che offre le immagini del match dalla prospettiva del direttore di gara) e degli annunci fatti direttamente dagli arbitro al pubblico presente sugli spalti dopo una decisione presa al monitor.

    Secondo quanto riportato da 'la Repubblica', il crescente clima di sfiducia nei confronti della classe arbitrale avrebbe fatto emergere delle riflessioni in seno all'AIA, alla luce della continua necessità di dare spiegazioni sugli errori commessi dai fischietti che si sentirebbero costantemente sotto pressione.

    Dal canto loro, invece, le emittenti vorrebbero che diventasse obbligatoria la diffusione dei dialoghi integrali tra arbitro e sala VAR, al fine di mettere a tacere le accuse di occultamento di informazioni ritenute scomode.