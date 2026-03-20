Open VAR e non solo: a rischio cancellazione dalla prossima stagione anche la ref cam e gli annunci al pubblico

Possibile rivoluzione in vista della stagione 2026/27: le numerose polemiche potrebbero cambiare il volto del rapporto tra la classe arbitrale e il pubblico formato dai milioni di tifosi sparsi in tutta Italia.
Fari puntati sul futuro di alcuni asset di questo rapporto: in particolare su Open VAR, la ref cam e gli annunci in diretta al pubblico per la spiegazione delle decisioni prese davanti al monitor.
Tutti e tre potrebbero presto andare 'in pensione', il che rappresenterebbe un grosso passo indietro all'interno di quel processo di trasparenza a cui il mondo arbitrale si è dedicato in questi ultimi anni.