Olimpiadi invernali 2026, quali sport a Milano Cortina? La lista delle discipline, dal curling allo skeleton

Vent'anni dopo Torino, le Olimpiadi tornano in Italia. Edizione invernale dei Giochi, il torneo sportivo più importante del pianeta si disputa a Milano, Cortina e alcuni comuni limitrofi nel corso di febbraio 2026, con diverse discipline come protagoniste.

Essendo le Olimpiadi Invernali, gli sport presenti nei Giochi 2026 sono tutte discipline ben diverse rispetto a quelle delle 'Olimpiadi più classiche'. Sport, appunto, invernali, per un totale di 16 discipline e 116 competizioni a cui prenderanno parte gli atleti di tutto il mondo.

Alcuni sport come il curling e l'hockey su ghiaccio prendono il via prima della cerimonia d'apertura, mentre la maggior parte andrà in scena solamente dopo l'evento di scena il 6 febbraio che renderà San Siro la casa mondiale delle Olimpiadi.