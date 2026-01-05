Pubblicità
Milano Cortina 2026Getty Images
Francesco Schirru

Olimpiadi invernali 2026, quali sport a Milano Cortina? La lista delle discipline, dal curling allo skeleton

Tutti gli sport nelle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina: sono sedici ke discipline di scena in Italia per i Giochi Invernali durante il mese di febbraio.

Vent'anni dopo Torino, le Olimpiadi tornano in Italia. Edizione invernale dei Giochi, il torneo sportivo più importante del pianeta si disputa a Milano, Cortina e alcuni comuni limitrofi nel corso di febbraio 2026, con diverse discipline come protagoniste.

Essendo le Olimpiadi Invernali, gli sport presenti nei Giochi 2026 sono tutte discipline ben diverse rispetto a quelle delle 'Olimpiadi più classiche'. Sport, appunto, invernali, per un totale di 16 discipline e 116 competizioni a cui prenderanno parte gli atleti di tutto il mondo.

Alcuni sport come il curling e l'hockey su ghiaccio prendono il via prima della cerimonia d'apertura, mentre la maggior parte andrà in scena solamente dopo l'evento  di scena il 6 febbraio che renderà San Siro la casa mondiale delle Olimpiadi.

  • GLI SPORT ALLE OLIMPIADI INVERNALI 2026

    • Biathlon
    • Bob 
    • Combinata nordica
    • Curling
    • Freestyle
    • Hockey su ghiaccio
    • Pattinaggio di figura
    • Pattinaggio di velocità
    • Salto con gli sci
    • Sci alpinismo
    • Sci alpino
    • Sci di fondo
    • Short track
    • Skeleton
    • Slittino
    • Snowboard
  • QUANTO DURANO LE OLIMPIADI 2026

    I Giochi invernali vengono disputati per tutto febbraio 2026, con il torneo di curling al via il 4 febbraio e quelli di snowboard e hockey su ghiaccio il 5.

    Il 6 febbraio va in scena la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali, mentre dal 7 al 22 si entra nel vivo con tutto il resto delle competizioni che non aveva mai raggiunto il numero di 116 (109 nell'ultima edizione).

    La nuova disciplina inserita rispetto alle quindici di Pechino 2022 è lo sci alpinismo.

  • SEDI E SPORT DI MILANO CORTINA

    • Assago: pattinaggio di figura e short track al Forum di Milano
    • Bormio: sci alpino e sci alpinismo allo Stelvio Ski Centre
    • Cortina d'Ampezzo: bob, curling, sci alpino, skeleton e slittino alla Pista olimpica Eugenio Monti, Olimpia delle Tofane, Stadio olimpico del ghiaccio
    • Livigno: freestyle e snowboard al Livigno Snow Park, Livigno Aerials & Moguls Park
    • Milano: hockey su ghiaccio all'Arena Santa Giulia
    • Predazzo: combinata nordica e salto con gli sci allo Stadio del salto Giuseppe Dal Ben
    • Rasun-Anterselva: biathlon all'Arena Alto Adige
    • Rho: hockey su ghiaccio e pattinaggio di velocità al Milano Ice Park
    • Tesero: sci di fondo e combinata nordica al Cross-Country Skiing Stadium

  • DOVE VEDERE LE OLIMPIADI INVERNALI IN TV

    Le Olimpiadi 2026 sono visibili gratis e in chiaro sui canali Rai.

    Attraverso Rai 1, Rai 2 e il resto dei canali è possibile guardare in diretta i Giochi di febbraio live tramite la televisione.

    Chi volesse seguire le Olimpiadi in diretta streaming deve invece recarsi su Raiplay e selezionare, anche in questo caso gratuitamente, il canale scelto per l'evento del giorno.

