"Non ha funzionato", Pogba scaricato dal Monaco: cosa succede ora e dove può andare l'ex Juventus

“Può andare via, il progetto con lui non ha funzionato”, ha dichiarato il direttore generale monegasco Thiago Scuro su Pogba.

Il francese ha un contratto fino al 30 giugno 2027 ma è ufficialmente sul mercato anche perché il club ha bisogno di ridurre le spese e in particolare il monte ingaggi.

Thiago Scuro ha spiegato: "La questione è complicata, perché lo rispettiamo molto. Quando è arrivato da noi era molto positivo, ha aiutato molto i giovani, ma la verità è che il progetto non ha ben funzionato la scorsa stagione. E quando abbiamo cominciato, le attese erano diverse”.

Pogba in ogni caso verrà valutato dal tecnico del Monaco durante il ritiro, in attesa che arrivino offerte.

“Credo che serva essere giusti nei suoi confronti , osserveremo la sua preparazione ogni settimana, i progressi a livello fisico e tecnico. E poi spetterà a Filipe Luis la decisione di dargli o meno minutaggio. Abbiamo l'estate per capire quale sarà il livello di Paul” ha chiosato sempre Thiago Scuro.



