"Non ha funzionato", Pogba scaricato dal Monaco: cosa succede ora e dove può andare l'ex Juventus

Pogba ha firmato col Monaco esattamente un anno fa. Una vera e propria scommessa dopo tre anni in cui di fatto non aveva mai giocato.
Una lunga catena di infortuni, poi la squalifica di quattro anni per doping successivamente ridotta a 18 mesi.
"Ero molto commosso, è molto raro vedermi piangere così. Avevo un sacco di immagini in testa: doping, infortuni, eccetera. Tutto mi è tornato in mente e non sono riuscito a fermarmi. Ma è stato un momento di gioia, pieno di determinazione. Ho ricevuto tantissimi messaggi e mi hanno fatto tanto bene. Grazie! Mi sento bene fisicamente, pronto ad affrontare questa grande sfida al Monaco, dove sarò ben supportato e circondato. Sono determinato, voglio tornare e ricominciare a divertirmi in campo. Tornerò al meglio con il tempo e la pazienza" affermava sicuro Pogba il giorno della presentazione.
Il sogno era addirittura riconquistare la Francia per giocare i Mondiali. Le cose però sono andate molto diversamente.
Pogba ha dovuto combattere con i soliti problemi muscolari che gli hanno impedito di scendere in campo fino a novembre. Tre brevi spezzoni di gara e nessun lampo. Poi un nuovo infortunio. Il francese si è rivisto solo ad aprile mentre la prima, e unica, da titolare col Monaco è arrivata a maggio.
La sua stagione si è chiusa con appena sei presenze per un totale di 115' giocati. Poco, pochissimo.