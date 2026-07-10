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Lelio Donato

"Non ha funzionato", Pogba scaricato dal Monaco: cosa succede ora e dove può andare l'ex Juventus

Calciomercato
Monaco

Una manciata di presenze e poco più di 100 minuti giocati per Pogba che non rientra nei piani del Monaco, ma trovare una nuova sistemazione non sarà facile: due le principali ipotesi per il futuro.

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Le scommesse sono di casa a Montecarlo, ma quella della squadra del Principato su Pogba è stata persa.

Il centrocampista francese è tornato in campo dopo la lunghissima serie di infortuni e la squalifica per doping. Ma ha giocato pochissimo e non rientra nei piani del Monaco per la prossima stagione.

Ora resta da capire cosa ne sarà di Pogba che va per i 34 anni e le cui condizioni fisiche sembrano definitivamente compromesse.



  • POGBA AL MONACO "NON HA FUNZIONATO"

    “Può andare via, il progetto con lui non ha funzionato”, ha dichiarato il direttore generale monegasco Thiago Scuro su Pogba.

    Il francese ha un contratto fino al 30 giugno 2027 ma è ufficialmente sul mercato anche perché il club ha bisogno di ridurre le spese e in particolare il monte ingaggi.

    Thiago Scuro ha spiegato: "La questione è complicata, perché lo rispettiamo molto. Quando è arrivato da noi era molto positivo, ha aiutato molto i giovani, ma la verità è che il progetto non ha ben funzionato la scorsa stagione. E quando abbiamo cominciato, le attese erano diverse”.

    Pogba in ogni caso verrà valutato dal tecnico del Monaco durante il ritiro, in attesa che arrivino offerte.

    “Credo che serva essere giusti nei suoi confronti , osserveremo la sua preparazione ogni settimana, i progressi a livello fisico e tecnico. E poi spetterà a Filipe Luis la decisione di dargli o meno minutaggio. Abbiamo l'estate per capire quale sarà il livello di Paul” ha chiosato sempre Thiago Scuro.


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  • QUANTO HA GIOCATO AL MONACO

    Pogba ha firmato col Monaco esattamente un anno fa. Una vera e propria scommessa dopo tre anni in cui di fatto non aveva mai giocato.

    Una lunga catena di infortuni, poi la squalifica di quattro anni per doping successivamente ridotta a 18 mesi.

    "Ero molto commosso, è molto raro vedermi piangere così. Avevo un sacco di immagini in testa: doping, infortuni, eccetera. Tutto mi è tornato in mente e non sono riuscito a fermarmi. Ma è stato un momento di gioia, pieno di determinazione. Ho ricevuto tantissimi messaggi e mi hanno fatto tanto bene. Grazie! Mi sento bene fisicamente, pronto ad affrontare questa grande sfida al Monaco, dove sarò ben supportato e circondato. Sono determinato, voglio tornare e ricominciare a divertirmi in campo. Tornerò al meglio con il tempo e la pazienza" affermava sicuro Pogba il giorno della presentazione.

    Il sogno era addirittura riconquistare la Francia per giocare i Mondiali. Le cose però sono andate molto diversamente.

    Pogba ha dovuto combattere con i soliti problemi muscolari che gli hanno impedito di scendere in campo fino a novembre. Tre brevi spezzoni di gara e nessun lampo. Poi un nuovo infortunio. Il francese si è rivisto solo ad aprile mentre la prima, e unica, da titolare col Monaco è arrivata a maggio.

    La sua stagione si è chiusa con appena sei presenze per un totale di 115' giocati. Poco, pochissimo.

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  • IL FUTURO DI POGBA: ARABIA O MLS?

    Ma ora dove può continuare la carriera di Pogba?

    Già prima della firma col Monaco si era parlato di un possibile trasferimento in Arabia Saudita o in Qatar, dove i club interessati al francese non mancavano.

    Un'altra possibile alternativa è rappresentata dalla MSL in cui giocheranno gli ex compagni di Nazionale Griezmann e Lloris. Al momento però di offerte sul tavolo non ce ne sono. Il rischio che la carriera da calciatore di Pogba si chiuda, insomma, è concreto.

    Sempre che durante il ritiro estivo non dia le garanzie fisiche necessarie almeno per mettersi a disposizione del Monaco.

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