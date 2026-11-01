"Non è tutto da buttare", ma Chivu deve ritrovare la vera Inter: cosa non ha funzionato nel derby e cosa può cambiare

E poi ci sono i singoli, quelli che spesso nelle grandi squadra ti tirano fuori dai guai e guidano i compagni.

L'assenza di Lautaro Martinez nel derby si è fatta sentire, eccome. Anche perché Marcus Thuram è rimasto completamente isolato a causa delle precarie condizioni fisiche di Bonny e Pio Esposito.

Una situazione che ha costretto Chivu a cambiare l'assetto tattico schierando un inedito 3-4-2-1 con Sucic e Diouf alle spalle del francese. Scelta che non ha decisamente pagato.

Chivu ha spiegato: "Siamo stati costretti a cambiare per Pio non è stato bene in questi giorni. Bonny aveva la febbre e ha vomitato tutta la notte. Diouf doveva attaccare di più lo spazio, pensavamo che fosse la soluzione migliore, abbiamo dovuto adattarci alle emergenze".

Chi era in campo però non ha brillato, anzi. Era lecito aspettarsi molto di più ad esempio da Nicolò Barella che invece è stato tra i primi ad affondare, prima perdendosi Rabiot sul secondo goal del Milan e poi provocando in modo ingenuo la punizione da cui è arrivata la rete di Moreira.

C'è poi il caso Dimarco. Anche nel derby l'esterno nerazzurro, punto fermo dell'Inter nella scorsa stagione, è partito dalla panchina. Un segnale chiaro di come qualcosa si sia rotto forse anche a causa della trattativa in corso per il rinnovo del contratto. Un altro leader di cui la squadra di Chivu oggi sente la mancanza.