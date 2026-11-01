"Non è tutto da buttare", ma Chivu deve ritrovare la vera Inter: cosa non ha funzionato nel derby e cosa può cambiare

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"Non è tutto da buttare" ha ripetuto più volte Cristian Chivu dopo l'ennesimo derby perso dall'Inter.
La maledizione della stracittadina continua per i nerazzurri che contro il Milan sono stati affondati subito dal micidiale uno-due nei primi dieci minuti.
Una situazione che a dire il vero si era già verificata spesso durante questo inizio di stagione, ma quasi sempre l'Inter era poi riuscita a rimettere le cose a posto sfruttando la netta superiorità tecnica rispetto agli avversari.
Stavolta invece neppure il goal di Bastoni è bastato per tornare in partita. E nel secondo tempo, di fatto, Maignan ha rischiato pochissimo. Anche perché in attacco l'assenza di Lautaro Martinez ha pesato, eccome.
Ma cosa non ha funzionato nell'Inter e cosa può cambiare Chivu?