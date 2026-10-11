Nkunku subito dominante al Lipsia, tripletta all'Eintracht e impatto super: la formula col Milan e le cifre del riscatto

Per quanto riguarda il prestito, è stato oneroso e non gratuito. Il Milan ha già incassato 4 milioni di euro per aver "affittato" il francese al Lipsia per 12 mesi.

La speranza rossonera risiede però nel riscatto che i tedeschi saranno eventualmente disposti ad esercitare. E soprattutto nella cifra dello stesso: altri 28 milioni di euro.

L'operazione potenziale, dunque, è di 32 milioni di euro totali. Una decina in meno rispetto ai 42 milioni, bonus compresi oltre alla percentuale sulla futura rivendita, spesi nell'estate del 2025 per portare Nkunku a Milano dal Chelsea.

Come spiegato da Calcio e Finanza, inoltre, "per quanto riguarda invece la potenziale plusvalenza, Nkunku attualmente ha un valore residuo di 29,6 milioni di euro a bilancio. La cifra scenderà a 22,2 milioni di euro al 30 giugno 2027". In caso di riscatto, "il Milan farebbe registrare una plusvalenza di 5,8 milioni di euro da sommare al risparmio già fatto registrare con il prestito oneroso e l’ingaggio coperto dai tedeschi".