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Nkunku LipsiaGetty Images
Stefano Silvestri

Nkunku subito dominante al Lipsia, tripletta all'Eintracht e impatto super: la formula col Milan e le cifre del riscatto

Bundesliga
RB Lipsia
RB Lipsia vs Francoforte
C. Nkunku
Milan

L'ex rossonero ha iniziato con il piede giusto la sua seconda avventura in Bundesliga e sabato ha segnato tre reti. Com'è stato strutturato l'accordo tra i due club.

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Un goal, poi un altro, poi un altro ancora. Christopher Nkunku non viveva una giornata del genere da tanto, tantissimo tempo. E certamente non l'ha mai vissuta al Milan.

L'attaccante francese ha cominciato con il piede giusto la seconda avventura con la maglia del Lipsia. Riavvolgendo se vogliamo il nastro con la prima, che a differenza del soggiorno a Milano era stata entusiasmante e gli aveva permesso di guadagnarsi il trasferimento al Chelsea.

L'apice di queste prime settimane in Germania? Certamente ieri, sabato 10 ottobre. Un pomeriggio da ricordare a lungo.


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  • LA TRIPLETTA ALL'EINTRACHT

    Nkunku, nella partita contro l'Eintracht Francoforte valida per la quinta giornata di Bundesliga, è rimasto in campo per poco più di un'ora: un minutaggio sufficiente a farlo diventare l'indiscusso MVP della gara.

    L'ex rossonero è andato a segno per tre volte, tutte nel primo tempo: la prima al 5' dopo un'iniziativa di Nusa, la seconda al 41' sempre grazie all'imprendibile norvegese, la terza al 44' raccogliendo una respinta imperfetta del portiere ospite Atubolu su conclusione di Banzuzi.

    Alla fine Demichelis, l'allenatore del Lipsia, ha tolto Nkunku al 64' anche pensando all'impegno di martedì contro il PSV. Ma pure per concedere la standing ovation al proprio giocatore: cosa che la Red Bull Arena, puntualmente, ha fatto.



  • GOAL E ASSIST: CHE IMPATTO

    Allargando lo sguardo alle prime uscite di Nkunku con il Lipsia, il rendimento dell'ex attaccante del Milan è stato non buono: di più.

    Sono sei le presenze complessive collezionate dal francese: cinque di queste in Bundesliga, la sesta nella gara d'esordio della Fase Campionato di Champions League in casa del Como.

    I goal segnati? Già quattro: prima della tripletta all'Eintracht, Nkunku era già andato a bersaglio nel 5-0 contro l'Amburgo. Oltre a un paio di assist, anche se col Como il merito è stato tutto della successiva conclusione da fuori di Maksimovic.

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  • Nkunku MilanGetty Images

    LA FORMULA DELL'ACCORDO COL MILAN

    Nkunku ha lasciato il Milan, con l'obiettivo di rigenerarsi al Lipsia, verso la conclusione dello scorso mercato estivo: l'ufficialità dell'operazione è arrivata il 25 agosto, a pochi giorni dal gong.

    L'ex Chelsea non l'ha fatto, però, a titolo definitivo: la formula attraverso la quale i due club hanno trovato l'accordo definitivo è un prestito con diritto di riscatto.

    Ciò significa che, tecnicamente, Nkunku è ancora un giocatore del Milan. E che a Milano tornerà al termine della stagione, se il Lipsia deciderà di non sfruttare la possibilità di riscattarlo e, dunque, di non acquistarlo a titolo definitivo.

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  • LE CIFRE DEL POSSIBILE RISCATTO

    Per quanto riguarda il prestito, è stato oneroso e non gratuito. Il Milan ha già incassato 4 milioni di euro per aver "affittato" il francese al Lipsia per 12 mesi.

    La speranza rossonera risiede però nel riscatto che i tedeschi saranno eventualmente disposti ad esercitare. E soprattutto nella cifra dello stesso: altri 28 milioni di euro.

    L'operazione potenziale, dunque, è di 32 milioni di euro totali. Una decina in meno rispetto ai 42 milioni, bonus compresi oltre alla percentuale sulla futura rivendita, spesi nell'estate del 2025 per portare Nkunku a Milano dal Chelsea.

    Come spiegato da Calcio e Finanza, inoltre, "per quanto riguarda invece la potenziale plusvalenza, Nkunku attualmente ha un valore residuo di 29,6 milioni di euro a bilancio. La cifra scenderà a 22,2 milioni di euro al 30 giugno 2027". In caso di riscatto, "il Milan farebbe registrare una plusvalenza di 5,8 milioni di euro da sommare al risparmio già fatto registrare con il prestito oneroso e l’ingaggio coperto dai tedeschi".

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