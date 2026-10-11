Nkunku subito dominante al Lipsia, tripletta all'Eintracht e impatto super: la formula col Milan e le cifre del riscatto

Un goal, poi un altro, poi un altro ancora. Christopher Nkunku non viveva una giornata del genere da tanto, tantissimo tempo. E certamente non l'ha mai vissuta al Milan.
L'attaccante francese ha cominciato con il piede giusto la seconda avventura con la maglia del Lipsia. Riavvolgendo se vogliamo il nastro con la prima, che a differenza del soggiorno a Milano era stata entusiasmante e gli aveva permesso di guadagnarsi il trasferimento al Chelsea.
L'apice di queste prime settimane in Germania? Certamente ieri, sabato 10 ottobre. Un pomeriggio da ricordare a lungo.
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