Nico Paz segna su punizione, primo goal con l'Argentina per il giocatore del Como: Messi apprezza e applaude

Dopo che è stata annullata la Finalissima contro la Spagna nella gara che avrebbe dovuto mettere contro la vincente dell'Europeo e la vincente della Copa America, l'Argentina è comunque scesa in campo per un'amichevole di preparazione verso il Mondiale.





La squadra Campione del Mondo ha affrontato la Mauritiana in amichevole allo stadio Alberto Jose Armando di Buenos Aires vincendo 2-1.

Protagonista anche un giocatore di Serie A, ovvero Nico Paz; il talento del Como ha giocato dal primo minuto e si è regalato il primo goal in Nazionale. Non una rete qualsiasi ma su calcio di punizione sotto gli occhi di Lionel Messi.



