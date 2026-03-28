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Nico Paz ArgentinaGetty Images
Andrea Ajello

Nico Paz segna su punizione, primo goal con l'Argentina per il giocatore del Como: Messi apprezza e applaude

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N. Paz

La prima gioia personale di Nico Paz in Nazionale: il fantasista argentino trova il goal in amichevole contro la Mauritania.

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Dopo che è stata annullata la Finalissima contro la Spagna nella gara che avrebbe dovuto mettere contro la vincente dell'Europeo e la vincente della Copa America, l'Argentina è comunque scesa in campo per un'amichevole di preparazione verso il Mondiale.


La squadra Campione del Mondo ha affrontato la Mauritiana in amichevole allo stadio Alberto Jose Armando di Buenos Aires vincendo 2-1.

Protagonista anche un giocatore di Serie A, ovvero Nico Paz; il talento del Como ha giocato dal primo minuto e si è regalato il primo goal in Nazionale. Non una rete qualsiasi ma su calcio di punizione sotto gli occhi di Lionel Messi.


  • IL PRIMO GOAL DI NICO PAZ CON L'ARGENTINA

    Nico Paz ha giocato nella notte italiana la settima gara con l'Argentina (4 partite di qualificazione ai Mondiali e 3 amichevoli).


    Il classe 2004 non era ancora riuscito a segnare (1 assist prima dell'ultimo match) e aspettava quindi di trovare il primo goal con l'Albiceleste da diverso tempo. Ce l'ha fatta, segnando la rete del 2-0 al minuto 32'.


    Nico Paz ha trasformato un calcio di punizione dalla distanza, con il pallone che è finito vicino all'angolino basso dove il portiere avversario non è riuscito ad arrivare.

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  • GLI APPLAUSI DI MESSI

    La soddisfazione per Nico Paz è doppia perché a guardarlo c'era ovviamente Lionel Messi, rimasto in panchina nel primo tempo.

    Il sette volte Pallone d'Oro ha apprezzato il gesto tecnico del compagno applaudendolo convintamente. Già in passato Messi aveva usato parole molto importanti per Nico Paz.

    Il capitano dell'Argentina è poi entrato in campo proprio al posto di Nico Paz all'intervallo.

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  • "L'HO SOGNATO PER TUTTA LA VITA"

    "Un goal è qualcosa che non si dimentica mai. L'ho sognato per tutta la vita e finalmente è successo oggi", le parole di Nico Paz dopo la partita.


    Il giocatore di proprietà del Real Madrid ha poi aggiunto su Messi: "Ho sempre guardato i suoi goal, eguagliarlo è difficile, ma sono molto felice di essere riuscito a segnare ".


    Sulla possibilità di essere chiamato anche per il Mondiale: "Non penso ai Mondiali, ma al lavoro quotidiano e, se mi riterranno pronto, sarò disponibile".

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