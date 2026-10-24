Nico Paz in panchina per tutti i 90 minuti in Como-Sassuolo: perché e cosa succede contro il Torino

Che il Como sia una squadra vera e particolarmente forte lo abbiamo scoperto già lo scorso anno. Ma oggi i lariani hanno fatto di più: hanno vinto senza Nico Paz.
Il trequartista argentino è rimasto in panchina per 90 minuti nell'anticipo contro il Sassuolo. Ma la squadra di Fabregas non ne ha avvertito troppo la mancanza, imponendosi per 2-0 nella ripresa grazie a una doppietta dello strepitoso Douvikas.
Perché, dunque, Paz non è sceso in campo neppure per un secondo contro il Sassuolo? Il motivo della scelta di Fabregas e cosa può succedere nella prossima partita, in programma martedì contro il Torino.
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