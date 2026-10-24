Nico Paz in panchina per tutti i 90 minuti in Como-Sassuolo: perché e cosa succede contro il Torino

Lo stesso Fabregas, nella conferenza stampa post partita, ha confermato che la propria decisione è stata legata alla necessità di far riposare Paz in mezzo ai mille impegni del Como.

"Dopo la sosta ha fatto 30000 chilometri per tornare, le ha giocate tutte. Contro il Feyenoord mi hanno chiesto perché non avesse giocato Douvikas, ma non può giocarle tutte. C'è un momento dove mi devo prendere la responsabilità per mettere altri giocatori, senza alibi. Non sono stupido, Nico Paz è importantissimo per noi, ma dobbiamo essere bravi a gestire bene la squadra. Ci sono tante partite e oggi anche il Sassuolo ha ruotato. Proviamo a dare spazio a tutti".