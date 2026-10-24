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Nico Paz ComoGetty Images
Stefano Silvestri

Nico Paz in panchina per tutti i 90 minuti in Como-Sassuolo: perché e cosa succede contro il Torino

Serie A
Como
N. Paz

Pochi giorni dopo la strepitosa prestazione contro il Manchester United, l'argentino non è sceso in campo: il motivo della scelta di Fabregas.

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Che il Como sia una squadra vera e particolarmente forte lo abbiamo scoperto già lo scorso anno. Ma oggi i lariani hanno fatto di più: hanno vinto senza Nico Paz.

Il trequartista argentino è rimasto in panchina per 90 minuti nell'anticipo contro il Sassuolo. Ma la squadra di Fabregas non ne ha avvertito troppo la mancanza, imponendosi per 2-0 nella ripresa grazie a una doppietta dello strepitoso Douvikas.

Perché, dunque, Paz non è sceso in campo neppure per un secondo contro il Sassuolo? Il motivo della scelta di Fabregas e cosa può succedere nella prossima partita, in programma martedì contro il Torino.


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  • PERCHÉ NICO PAZ IN PANCHINA PER 90 MINUTI

    La scelta di Fabregas di lasciare in panchina Paz per tutti i 90 minuti è stata puramente gestionale: alla base, dunque, non ci sono infortuni o acciacchi di sorta dell'ex gioiello del Real Madrid.

    L'allenatore del Como ha deciso per una volta di far rifiatare il proprio giocatore più rappresentativo. Anche se quest'ultimo era reduce da una notte da sogno, con una doppietta e un assist nel magico 4-1 al Manchester United in Champions League.

    Paz, del resto, fino a oggi le aveva giocate tutte sia in campionato che in Champions: 10 partite su 10, tutte dal primo minuto.

  • LE PAROLE DI FABREGAS

    Lo stesso Fabregas, nella conferenza stampa post partita, ha confermato che la propria decisione è stata legata alla necessità di far riposare Paz in mezzo ai mille impegni del Como.

    "Dopo la sosta ha fatto 30000 chilometri per tornare, le ha giocate tutte. Contro il Feyenoord mi hanno chiesto perché non avesse giocato Douvikas, ma non può giocarle tutte. C'è un momento dove mi devo prendere la responsabilità per mettere altri giocatori, senza alibi. Non sono stupido, Nico Paz è importantissimo per noi, ma dobbiamo essere bravi a gestire bene la squadra. Ci sono tante partite e oggi anche il Sassuolo ha ruotato. Proviamo a dare spazio a tutti".

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  • TORNA TITOLARE CONTRO IL TORINO?

    L'esclusione per tutti 90 minuti di Nico Paz fa intendere che il mancino tornerà presumibilmente titolare nella prossima partita, in programma nel tardo pomeriggio di martedì 27 ottobre in casa del Torino.

    Impensabile una doppia panchina consecutiva per la stella del Como. A maggior ragione se si pensa che l'asticella delle difficoltà si alzerà all'Olimpico Grande Torino: i granata di Abate hanno trovato continuità e sono reduci da tre vittorie di fila.

    Nei prossimi giorni andrà compreso chi farà spazio a Paz. Tante le soluzioni a disposizione di Fabregas, che contro il Como ha inizialmente schierato Da Cunha, Caqueret e Baturina sulla trequarti, inserendo poi Addai tra primo e secondo tempo.

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