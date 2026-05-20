Nico Paz il grande sogno di mercato dell'Inter: le parole di Zanetti, le cifre e la strada per arrivare al gioiello argentino

Il vice presidente dell'Inter, Javier Zanetti, parlando all'emittente radiofonica argentina DSPORTS Radio FM 103.1, ha parlato anche di Nico Paz, senza nascondere il suo auspicio di vederlo un giorno con la maglia dell'Inter addosso.

"Mi piace tantissimo Nico Paz. Per come gioca e per la persona che è. Ho la fortuna di conoscere suo padre, che fu mio compagno di stanza durante i Mondiali del 1998. La vita ci ha fatto incontrare dopo tanti anni senza vederci a Como. Sono felice per il presente di Nico al Como, negli ultimi due anni ha dimostrato nel calcio italiano tutta la sua qualità. E' sulla strada per diventare un grandissimo giocatore. Da quello che so tornerà al Real Madrid, ma non smettiamo mai di sperare di vederlo un giorno con la maglia dell'Inter".