Nico Paz il grande sogno di mercato dell'Inter: le parole di Zanetti, le cifre e la strada per arrivare al gioiello argentino

Prima lo Scudetto e poi la Coppa Italia: quella che si appresta ad andare in archivio è stata per l'Inter una stagione assolutamente da incorniciare.
La compagine nerazzurra, alla prima annata del ciclo Chivu, non solo è riuscita a spazzare via le delusioni e le scorie che avevano lasciato la storica sconfitta in finale di Champions League contro il PSG ed il sorpasso subito in extremis dal Napoli in campionato dodici mesi fa, ma si è spinta anche oltre dando una doppia dimostrazione di forza.
L'obiettivo adesso è fare il passo successivo e tornare ad inserirsi stabilmente nel gruppo delle big d'Europa e, per farlo, andranno trovati i giusti elementi per rafforzare una squadra già di alto livello.
Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com', il grande sogno dei dirigenti meneghini porta il nome di Nico Paz.