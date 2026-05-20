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Nico-Paz(C)GettyImages
Leonardo Gualano

Nico Paz il grande sogno di mercato dell'Inter: le parole di Zanetti, le cifre e la strada per arrivare al gioiello argentino

Serie A
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Nico Paz continua ad essere il grande sogno dell'Inter in ottica mercato: il club nerazzurro potrebbe arrivare a mettere sul tavolo un'offerta importante.

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Prima lo Scudetto e poi la Coppa Italia: quella che si appresta ad andare in archivio è stata per l'Inter una stagione assolutamente da incorniciare.

La compagine nerazzurra, alla prima annata del ciclo Chivu, non solo è riuscita a spazzare via le delusioni e le scorie che avevano lasciato la storica sconfitta in finale di Champions League contro il PSG ed il sorpasso subito in extremis dal Napoli in campionato dodici mesi fa, ma si è spinta anche oltre dando una doppia dimostrazione di forza.

L'obiettivo adesso è fare il passo successivo e tornare ad inserirsi stabilmente nel gruppo delle big d'Europa e, per farlo, andranno trovati i giusti elementi per rafforzare una squadra già di alto livello.

Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com', il grande sogno dei dirigenti meneghini porta il nome di Nico Paz.

  • NICO PAZ IL SOGNO DI MERCATO

    Uno degli elementi individuati per consentire alla squadra di aumentare ulteriormente il suo tasso tecnico è appunto Nico Paz.

    Il gioiello argentino, dopo le due stagioni da grande protagonista vissute al Como, è destinato, salvo clamorose sorprese, a tornare al Real Madrid.

    Una cosa che ovviamente rende più complicato il suo acquisto, ma l'Inter non ha perso la speranza di riuscire a portare Nico Paz all'ombra del Duomo.


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  • FBL-WC-CLUB-2025-MATCH43-INTER MILAN-RIVERAFP

    LE PAROLE DI JAVIER ZANETTI

    Il vice presidente dell'Inter, Javier Zanetti, parlando all'emittente radiofonica argentina DSPORTS Radio FM 103.1, ha parlato anche di Nico Paz, senza nascondere il suo auspicio di vederlo un giorno con la maglia dell'Inter addosso.

    "Mi piace tantissimo Nico Paz. Per come gioca e per la persona che è. Ho la fortuna di conoscere suo padre, che fu mio compagno di stanza durante i Mondiali del 1998. La vita ci ha fatto incontrare dopo tanti anni senza vederci a Como. Sono felice per il presente di Nico al Como, negli ultimi due anni ha dimostrato nel calcio italiano tutta la sua qualità. E' sulla strada per diventare un grandissimo giocatore. Da quello che so tornerà al Real Madrid, ma non smettiamo mai di sperare di vederlo un giorno con la maglia dell'Inter".

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  • COME POTREBBE L'INTER ARRIVARE A NICO PAZ?

    Come spiegato da 'Calciomercato.com', per avvicinarsi a Nico Paz, l'Inter dovrà mettere sul tavolo una cifra che graviti tra i 50 e i 60 milioni di euro.

    Martedì si è svolto un summit di mercato che ha avuto per protagonisti i dirigenti nerazzurri, alcuni esponenti della proprietà Oaktree e Cristian Chivu, nel corso del quale si è parlato della prossima stagione e del budget per il mercato.

    Si partirà da una base di 50 milioni di euro, ai quali verranno aggiunti i ricavi frutto delle cessioni dei vari Frattesi, Luis Henrique e Diouf. Il club inoltre potrebbe prendere in considerazione offerte per Dumfries (nel cui contratto c'è una clausola rescissoria da 25 milioni di euro) e Alessandro Bastoni.

    L'Inter potrebbe dunque riuscire a mettere insieme la somma necessaria per tentare l'assalto a Nico Paz.

  • Nico Paz Addai Torino Como Serie AGetty Images

    L'OSTACOLO REAL MADRID

    Come è noto, il Real Madrid vanta un diritto di 'recompra' su Nico Paz che può esercitare questa o la prossima estate.

    Non è escluso che il club spagnolo possa decidere di lasciare il gioiello argentino per un altro anno a Como, dandogli così la possibilità di vivere un'annata da protagonista anche in Europa.

    Il Real Madrid può dunque rappresentare un ostacolo, ma l'Inter non smette di credere nel colpo e potrebbe decidere di manifestare definitivamente la sua volontà di avallare un'operazione da circa 60 milioni di euro.

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