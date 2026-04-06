Napoli secondo a -7, ma Conte non vuole illudere: "Scudetto? Non è questione di crederci, dobbiamo essere realisti"

A -7 dall'Inter, Conte non vuole parlare di obiettivo Scudetto, ma bensì del ritorno in Champions League:

"Non capisco perchè non possa esserlo come per Milan e Juventus"

"L'Inter sta facendo qualcosa di straordinario ed è meritatamente in testa, noi abbiamo vinto la Supercoppa e siamo secondi, dobbiamo essere soddisfatti" ha continuato Conte dopo il match del Maradona. "Questa stagione poteva essere tragica e finire male con tutti gli infortuni e i problemi che abbiamo avuto".

"Quanto credo allo Scudetot? Non è questione di crederci, dobbiamo essere realisti. Noi non dobbiamo sbagliare mai. E davanti devo sbagliare più volte. Vedendo quanto accaduto sinora, non mi sembra semplice".