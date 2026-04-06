Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Antonio Conte Napoli Milan Serie AGetty Images
Francesco Schirru

Napoli secondo a -7, ma Conte non vuole illudere: "Scudetto? Non è questione di crederci, dobbiamo essere realisti"

Serie A
A. Conte
Napoli vs Milan
Napoli
Milan

L'allenatore del Napoli è intervenuto al termine della gara vinta contro il Milan, decisa proprio dai suoi cambi: dentro Alisson e Politano come prime sostituzioni, ovvero l'autore dell'azione del goal e il marcatore.

Pubblicità

Dopo un lungo inseguimento durato mesi, alla fine il Napoli è riuscito a riprendersi il secondo posto. Superato il Milan nello scontro diretto e in classifica, il team Campione d'Italia in carica proverà ora a contendere lo Scudetto all'Inter, nonostante i sette punti di distacco e le appena sette partite ancora da disputare. Il successo contro i rossoneri ha cambiato la graduatoria in attesa del 32esimo turno, che sarà probabilmente decisivo per il finale di stagione.

L'Inter sarà infatti nella difficilissima trasferta di Como contro il team guidato da Fabregas, mentre il Napoli se la vedrà contro l'ostico Parma, oramai però praticamente salvo. I calendari delle due squadre saranno poi abbastanza simili, senza assoluti big match da disputare.

Conte, tecnico del Napoli, proverà ad avvicinare l'Inter il più possibile, mettendo pressione gara dopo gara: arrivati a questo punto la squadra non ha più nulla da perdere, una caratteristica che la renderà 'psicologicamente più pericolosa' per il team allenato da Chivu.

  • IL COMMENTO DI DE LAURENTIIS

    Subito dopo la partita vinta contro il Milan da Los Angeles e via X, è arrivato il commento del presidente partenopeo De Laurentiis:

    "Da Los Angeles ho visto una bellissima partita. Bravissimo Conte con i cambi. Contento per Politano. Bella prestazione di Giovane, Alisson e tutta la squadra. Forza Napoli Sempre!".

    Come sottolineato anche da De Laurentiis, il tecnico azzurro ha cambiato la sfida inserendo Alisson e Politano, ovvero l'autore dell'azione del goal e il marcatore. I primi due cambi dell'incontro, arrivati al 70' e al 74', hanno permesso ai padroni di casa di ottenere un successo utile a scavalcare il Milan in classifica.

    Uno degli argomenti nel post gara, in cui Conte ha parlato ai microfoni di Dazn prima e in conferenza poi.



    • Pubblicità

  • LA PARTITA CONTRO IL MILAN

    "La vittoria di stasera lascia tanto entusiasmo e tanta fiducia" ha dichiarato Conte ai microfoni di Dazn dopo l'1-0. "Se noi siamo lì al secondo posto bisogna dire grazie ai ragazzi che hanno sopperito alle tantissime assenze che ci sono state quest'anno. Anche stasera mancavano cinque giocatori, quasi tutti titolari".

    Dalla panchina è subentrato Politano, autore del goal che vale il sorpasso ai danni del Milan:

    "Scherzavo con lui perché avevo previsto il suo ingresso in quella zona e in quel momento della partita, col Milan più stanco. Tutti si mettono a disposizione, quindi sono molto contento".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • L'OBIETTIVO DEL NAPOLI

    A -7 dall'Inter, Conte non vuole parlare di obiettivo Scudetto, ma bensì del ritorno in Champions League:

    "Non capisco perchè non possa esserlo come per Milan e Juventus"

    "L'Inter sta facendo qualcosa di straordinario ed è meritatamente in testa, noi abbiamo vinto la Supercoppa e siamo secondi, dobbiamo essere soddisfatti" ha continuato Conte dopo il match del Maradona. "Questa stagione poteva essere tragica e finire male con tutti gli infortuni e i problemi che abbiamo avuto".

    "Quanto credo allo Scudetot? Non è questione di crederci, dobbiamo essere realisti. Noi non dobbiamo sbagliare mai. E davanti devo sbagliare più volte. Vedendo quanto accaduto sinora, non mi sembra semplice".

  • DIFENDERE LO SCUDETTO

    Conte è realista sulle basse possibilità di Scudetto, ma si è comunque lasciato andare:

    "Noi dobbiamo mantenere il piede sull'acceleratore per difendere lo Scudetto fino alla fine, cosa che per tanti motivi non siamo riusciti a fare a un certo punto".

    "Continuiamo così, senza perderci in proclami"

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Milan crest
Milan
MIL
Udinese crest
Udinese
UDI
Serie A
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
Napoli crest
Napoli
NAP