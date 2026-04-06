Napoli secondo a -7, ma Conte non vuole illudere: "Scudetto? Non è questione di crederci, dobbiamo essere realisti"

Dopo un lungo inseguimento durato mesi, alla fine il Napoli è riuscito a riprendersi il secondo posto. Superato il Milan nello scontro diretto e in classifica, il team Campione d'Italia in carica proverà ora a contendere lo Scudetto all'Inter, nonostante i sette punti di distacco e le appena sette partite ancora da disputare. Il successo contro i rossoneri ha cambiato la graduatoria in attesa del 32esimo turno, che sarà probabilmente decisivo per il finale di stagione.
L'Inter sarà infatti nella difficilissima trasferta di Como contro il team guidato da Fabregas, mentre il Napoli se la vedrà contro l'ostico Parma, oramai però praticamente salvo. I calendari delle due squadre saranno poi abbastanza simili, senza assoluti big match da disputare.
Conte, tecnico del Napoli, proverà ad avvicinare l'Inter il più possibile, mettendo pressione gara dopo gara: arrivati a questo punto la squadra non ha più nulla da perdere, una caratteristica che la renderà 'psicologicamente più pericolosa' per il team allenato da Chivu.