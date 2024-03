Il "segreto" del Napoli che ha portato al goal di Raspadori: Juventus sorpresa sul rigore

Gli azzurri realizzano dopo l'errore di Victor Osimhen grazie alla decisione di prendere in controtempo i giocatori bianconeri.

C'è del simbolismo, dietro al goal di Giacomo Raspadori: in primis perché riporta alla memoria uno dei successi più iconici della storia recente del Napoli, all'Allianz Stadium, sotto la pioggia, con Luciano Spalletti che, in panchina, si stava avvicinando allo Scudetto.

Poi per la modalità di realizzazione: "di rincorsa", praticamente. Ma proprio concretamente: persino le proteste dei giocatori bianconeri perdono valenza di fronte all'idea dei giocatori di Francesco Calzona, al momento della battuta di Victor Osimhen.

Un "segreto" che non è un segreto, in effetti, ma la chiara e semplice dimostrazione che, a un certo punto della sfida del Maradona, Napoli e Juventus hanno pensato in maniera differente. E alla fine il risultato ha parlato.