Napoli-Genoa dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Napoli-Genoa è una delle gare della 36ª giornata di Serie A: le formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

Tre punti per avvicinarsi allo Scudetto. È questo l’obiettivo del Napoli di Antonio Conte, che si presenta alla 36ª giornata di Serie A da primo in classifica a +3 sull’Inter seconda che in questo turno affronta in trasferta il Torino.

La formazione azzurra è reduce da quattro vittorie consecutive, l’ultima ottenuta una settimana fa sul campo del Lecce per 1-0 grazie alle rete di Raspadori.

Il Genoa è ormai certo della salvezza, visti i 39 punti in campionato: la squadra di Vieira vuole però interrompere la striscia di tre sconfitte consecutive, l’ultima contro il Milan al Ferraris.

Tutte le info su Napoli-Genoa: le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.